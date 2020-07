Oladipo: "Geri dönme ihtimalim var!"

Indiana Pacers yıldızı Victor Oladipo rotayı tersine çevirdi ve vücudu antrenmanlara cevap vermeye devam ederse, NBA'in sezon devamında oynamasının "güçlü bir olasılık" olacağını belirtti.



Pacers'ın Çarşamba günkü antrenmanı sonrası, Oladipo "Vücudum iyi hissediyor. Corona ve diğer şeylerle bulunduğum noktayı değerlendirmek benim için çok zordu, çünkü pek kontrolüm yoktu. Oynayabilme ihtimalim var." ifadelerini kullandı.



Oladipo ayrıca, "İnsan olduğumun farkında olun. Olmadığım günler de var, beni yanlış anlamayın. Her gün süper bir kahraman olabilirdim. Aslına bakarsanız, öyleyim. Ama süper kahramanların bile bir kriptoniti var. Şaka bir yana, buraya gelerek her gün elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Evrenin kendini göstereceğini ve olması gereken her şeyin gerçekleşeceğini hissediyorum." şeklinde konuştu.



Oladipo başlangıçta, sezon yeniden başladığında Pacers için oynamayacağını açıklamış ve sebep olarak 2019 Ocak ayında geçirdiği kuadriseps sakatlığından ötürü yaşadığı kondisyon eksikliğini sunmuştu.



NBA ve NBPA'in, Pacers ile bubble'a gitmesine rağmen, oynamaması durumunda Oladipo'nun sezon için kalan maaşına borçlu olup olmayacağı konusunda hala tartışma içinde oldukları biliniyor.