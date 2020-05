Oladipo: "En iyi oyunculardan biri olarak görülmek istiyorum"

Indiana Pacers yıldızı Victor Oladipo, isminin en iyi oyuncular arasında anılmasını istediğini söyledi.



Oladipo, 2019 yılının Ocak ayında geçirdiği kuadriseps sakatlığından sonra, 2019-20 NBA sezonunun çoğunu kaçırmış ve sezon koronavirüs pandemisi nedeniyle askıya alınmadan önce sadece 13 maçta oynamıştı.



Bununla birlikte, Oladipo oyuna dönmek için can attığını ve böyle yıkıcı bir sakatlığa rağmen kanıtlayacak çok daha fazla şeyi olduğunu belirtti:



"Günün sonunda, ismimin en iyilerden biri ile anılmasını istedim. Yani, bu sakatlık olduğunda, işim bitmemişti. Mirasım bitmemişti. Bazıları, dizimin durumunun yolumdaki ufak bir taş olduğunu söyleyebilir. Ama birisi bana bir zamanlar şöyle bir şey söylemişti: 'Gittiğiniz yol kolaysa, yanlış yoldasındır.' O yüzden buna 'yolumdaki taş' demekten nefret ediyorum."



"HER ZAMANKİNDEN DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIM"



Oladipo, basketbol dünyasının, bir yıldan uzun bir süre uzakta kaldığı için kendisinin nasıl bir oyuncu olduğunu unuttuğunu düşündüğünü açıkladı.



28 yaşındaki oyuncu, uzun süreli devamsızlığını, ilerisi için tersini kanıtlayabileceği bir nokta olarak kullandığını da ekledi:



"Şahsen bana gerçekten saygı duymadıklarını hissediyorum. Ve sorun yok. Bunu anlıyorum. Sadece bir yıldan biraz daha fazla zaman geçti. Hala kanıtlayacak çok şeyim var. Bütün dünyanın adımı hatırlamasını istiyorum. Bu yüzden yaptığım şeyi yapıyorum. Ve yine bu yüzden, her zamankinden daha güçlü olacağım, çünkü hala bitmemiş bir işim var. Adımın hatırlanması için yapmam gereken ve başarmak istediğim, hala bir çok şey var."



Sezonun ertelenmesinden önce Oladipo, ortalama 13.8 sayı, 3.2 ribaund ve 3.0 asistle oynuyordu.