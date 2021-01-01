Oladipo: "En iyi geri dönüş hikayelerinden biri, benimki olsun istiyorum!"

Miami Heat guardı Victor Oladipo sakatlık durumuyla ilgili güncelleme yaptı ve 'tarihin en iyi geri dönüş hikayelerinden birine' sahip olmak istediğini söyledi.



Indiana Pacers ile geçirdiği bireysel başarılı döneme rağmen, Oladipo sonrasında geçirmiş olduğu birkaç sakatlıktan beri eski haline geri dönememişti.



5 Reasons Sports muhabiri Ethan Skolnick ile konuşan Oladipo, bu yıkıcı sakatlıklara rağmen pes etmeyi planlamadığını ve hedefinin tarihin "en iyi geri dönüş hikayelerinden biri" olmak olduğunu belirtti:



"Çok detaya girmeyeceğim ama esasen geçirdiğim ameliyat benim için doğru olan değildi. Bacağımı olması gereken biçime geri getirmem için bana en iyi fırsatı verdiğini söyleyemem. Ancak artık işler farklı. Bu konuya daha iyimser bakıyorum. Eskisinden daha rahat hissediyorum. Bu başlı başına bir süreç. Roma bir günde inşa edilmedi.



Burada en iyi versiyonum olma fırsatım olmadı. Ekibimizin benim sağlıklı versiyonumla ne yapacağını bilemem, çünkü böyle bir fırsat elime geçmedi. Burada henüz işimin bitmediğini düşünüyorum.



Buraya, halen arayışta olduğum belli bir amaç için geldiğimi hissediyorum. Lakin bu amacın iyi bir şey olduğuna inanıyorum. Önümüzdeki yıllarda burada çok özel şeyler yapabileceğimize inancım büyük ve ben de bunun bir parçası olmak istiyorum."



"UMARIM İNSANLARA İLHAM KAYNAĞI OLURUM"



Oladipo, son iki yılın duygusal anlamda ne kadar zor olduğundan da şu şekilde bahsetti:



"Gerçekten zordu. Kendi içimde yaşadığım birçok savaştan yalnızca biriydi. Dayanıklılığımı göstermek ve tarihin en iyi geri dönüş hikayelerinden birine sahip olmak istiyorum. Durumumdan en iyi şekilde faydalanmayı arzuluyorum. Vazgeçmek kolay iş, ancak asla çözüm olamaz.



Birçok gözün üzerimde olduğunu biliyorum. Umarım onlar için bir ilham kaynağı olabilirim ve gerçekten kafalarına koyarlarsa, her şeyin üstesinden gelebileceklerini gösterebilirim.



Huzurlu oluşum, kendimi en iyi versiyonum olmaktan alıkoymadığımı bilmemden geliyor. KOVID döneminden bubble'da oynamaya kadar, sakatlığımdan şimdiye dek kat ettiğim yol, çok yıkıcıydı. Başımdan çok şey geçti. Fakat üstesinden gelebilirim, sorun yok."



