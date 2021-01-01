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Oladipo: "Bir bacağım, diğerinden daha güçlü"

Miami Heat guardı Victor Oladipo, sakatlığıyla ilgili son durumunu paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat guardı Victor Oladipo, sakatlığıyla ilgili son durumunu paylaştı.

Kısa süre önce Heat'e katılan Oladipo, yeni takımıyla ilk iki maçında eski halini pek anımsatmamıştı 28 yaşındaki oyuncu, oynadığı maçlarda sırasıyla 6 ve 8 sayı kaydedebilmişti.

Yaptığı bir röportajda Oladipo, bacaklarından yalnızca birinin tam güçte olduğunu ve bunun da sahadaki performansını etkilediğini açıkladı:

"Bir bacak diğerinden daha güçlü. Yani bir bacağımda diğerine göre biraz hipertrofi var. Yani şu anda dengemi bulmaya çalışıyorum."

Oladipo, yeni takımına alışmak için zamana ihtiyacı olduğunu da itiraf etti:

"Alışma, yeni bir deneyime ve ortama geçiş yapma sürecindeyim. Zamanla her şey oturacak."

Oladipo bu sezon maç başına 20.3 sayı, 5.0 ribaund ve 4.7 asist ortalamalarına sahip. Miami ise, bu yıl kendisinin üçüncü takımı.


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