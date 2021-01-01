"Oladipo, 2021-22 sezonunun tamamını kaçırabilir" iddiası!

Miami Heat guardı Victor Oladipo'nun, sağ kuadriseps tendonundan ameliyat geçirmesiyle 2021-22 sezonunun tamamını kaçırabileceği iddia edildi.



ESPN'den Brian Windhorst, "Hoop Collective" podcastinde bu konuyu şu şekilde bildirdi:



"Bunu açıklamadılar, ancak Oladipo'nun önümüzdeki sezonun tamamını kaçırma ihtimali çok yüksek."



Miami, bu sezon sınırsız bir serbest oyuncu olacak Oladipo'yu Mart ayındaki son takas tarihinde Houston Rockets'tan almıştı.



Miami, Houston ve Indiana Pacers ile bu sezon oynadığı 33 maçta 19.8 sayı, 4.8 ribaund ve 4.6 asist ortalamaları yakalamış olan Oladipo, 2019'da kopan tendonundan tekrar sakatlamadan önce Heat ile dört maçta forma giymişti.



