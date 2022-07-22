Ola Solbakken'e İtalyan kancası!

Galatasaray 'da Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün görev aldığı kanat bölgesinde oynayan Ola Solbakken için Napoli, transferi bitirme aşamasına geldi.Sky Sport Italia'da yer alan habere göre; Serie A ekibi Napoli, Sarı-Kırmızılılar'ın da listesinde yer alan Norveçli Solbakken'in transferini bitirmeye yaklaştı.Haberde yer alan bilgiye göre İtalyan ekibi, Bodo/Glimt ile sözleşmesi 2022 sonunda bitecek oyuncuyu yaz transfer döneminde değil, sözleşmesi bitince kadrosuna katacak.23 yaşındaki oyuncunun takımıyla sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor ve Napoli şimdiden transferi tamamlamak istiyor.Solbakken ile Napoli anlaşırken transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.Kanat oyuncusu bu yaz transfer döneminde Roma'nın da gündemine gelmişti. Hali hazırda sakatlığı bulunan oyuncunun geri dönüşünün 2-3 ayı bulacağı tahmin ediliyor.2021/2022 sezonunda takımı Bodo/Glimt ile 25 maça çıkan Norveçli kanat, bu maçlarda takımına 8 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.