Okulun atıl alanı ringe dönüştürüldü, 2 öğrenci Avrupa'dan madalyayla döndü

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Nurselen Yalgettekin (18) ve Pınar Benek (16), okullarının atıl alanının ringe dönüştürüldüğü yerde yaptıkları antrenmanlarla Avrupa'daki şampiyonlarda başarı elde etti.



Cizre Fen Lisesi'nde 2 yıl önce öğrencileri spora yönlendirmek amacıyla zemin katta atıl olan 75 metrekarelik alan boks için antrenman salonuna dönüştürüldü.



Ringde yoğun bir tempoyla çalışan öğrencilerden Nurselen Yalgettekin, 3-9 Eylül 2021'de Elazığ'da düzenlenen Genç Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda Türkiye şampiyonu oldu, ardından Karadağ'ın Budva kentinde yapılan Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda ise 48 kiloda bronz madalya kazandı.



11. sınıf öğrencisi Pınar Benek de bu yıl 24 Temmuz-3 Ağustos'ta Kırıkkale'de gerçekleştirilen Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda Türkiye birinciliği, daha sonra İtalya'nın Montesilvano kentinde 27 Eylül-4 Ekim'de yapılan Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda İtalyan rakibini yenerek, üçüncülük elde etti.



Fen Lisesi Müdürü Behzat Moran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarının akademik başarıların yanı sıra sportif başarılarla da bölgede en çok tercih edilen okullar arasında yer aldığını söyledi.



Okullarında son yıllarda Türkiye şampiyonları ve Avrupa dereceleri çıktığını aktaran Moran, "Bu başarıları artarak devam etme amacındayız. Sporcularımızın milli forma giymeleri bizim için kıvanç kaynağı. Onlardan dünya ve olimpiyat şampiyonluğu bekliyoruz. Bu kapasitelerinin olduğunu biliyoruz." diye konuştu.



- Rıdvan Budak: "Gelen başarılar diğer öğrencilere de cesaret veriyor"



Beden eğitimi öğretmeni Rıdvan Budak da 2 yıl önce zemin katta atıl olan 75 metrekarelik alanı boks için antrenman yerine dönüştürdüklerini anımsatarak, okulda şu an 24 boks sporcularının olduğunu söyledi.



Son 2 yılda okullarında kadınlarda iki şampiyon çıkardıklarını belirten Budak, "İnşallah bu başlangıç olur ve nice şampiyonlar çıkartırız. Hedeflerimiz arasında sadece Türkiye şampiyonluğu yok Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlukları var. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.



Avrupa'dan madalya ile dönen sporcuların çok hırslı olduğunu ve yoğun çalıştıklarını dile getiren Budak, şunları kaydetti:



"Nurselen ve Pınar birlikte çalıştılar, birbirlerine büyük destek verdiler. Nurselen'in başarısı Pınar'a örnek oldu. O da ondan aldığı destekle Türkiye ve Avrupa dereceleri elde etti. Gelen başarılar diğer öğrencilere de cesaret veriyor."



- Nurselen: "Hedefim hem dünya hem olimpiyat şampiyonu olmak"



Nurselen Yalgettekin ise boksa 2018'de başladığını, Cizre Fen Lisesi'ni kazandıktan sonra antrenör Rıdvan Budak ile okul salonunda antrenman yaptıklarını belirtti.



Yalgettekin, "Elazığ'a gittiğimde çok umudum yoktu ama hocam şampiyon olabileceğimi söyledi. Türkiye şampiyonu, sonra da Avrupa üçüncüsü oldum. Okulda oluşturulan ringde günde çift antrenman yapıyorum. Her sporcunun hayali olan olimpiyatlar için hazırlıklarımı sürdürüyorum. Umarım iyi bir derece elde ederek ülkemi temsil ederim. Hedefim hem dünya hem olimpiyat şampiyonu olmak." diye konuştu.



Bu yıl okuldan mezun olduğunu ve Hacettepe Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünü kazandığını ancak şampiyonalara hazırlanmak için kaydını dondurduğunu aktaran Yalgettekin, okulda antrenmanlarını sürdürdüğünü anlattı.



- Pınar: "Avrupa şampiyonluğunu önümüzdeki yıl kazanmak istiyorum"



Pınar Benek ise okulda antrenör Budak'ın yönlendirmesiyle boksa başladığını, geçen yıl yapılan çalışmaların karşılığını bu yıl Türkiye şampiyonu ve Avrupa üçüncüsü olarak aldığını dile getirdi.



Okulda eğitiminin yanı sıra boks antrenmanlarını da günde 4 saat sürdürdüğünü aktaran Benek, "Bu yıl kaçırdığım Avrupa şampiyonluğunu önümüzdeki yıl kazanmak, ardından olimpiyatlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Türk bayrağını birinci olarak göndere çekme hedefiyle çalışıyorum." ifadelerini kullandı.



Öğrencilerden Sehyan Kapalıgöz de her iki sporcunun başarısının kendisine cesaret verdiğini belirterek, onlar gibi başarılar elde etmek istediğini söyledi.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ