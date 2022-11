Okullarındaki yetenek taramasında seçildikleri judo ve kuraşta başarıya odaklandılar

Bilecik'te ortaokulun ilk yılında beden eğitimi öğretmenleri tarafından gerçekleştirilen yetenek taramasında kuraş branşına seçilen Haticenur Göktaş ve Fatihcan Erhan ile judoya yönlendirilen Mikail Zaloğlu, kısa sürede elde ettikleri uluslararası başarılara yenilerini eklemek için çalışıyor.Gençlik ve Spor Bakanlığınca başarılı sporcular yetiştirmek amacıyla yürütülen "Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı" kapsamında 7 yıl önce Bilecik'teki okullarda görevlendirilen beden eğitimi öğretmeni Serkan Can, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulunda öğrenim gören Haticenur Göktaş ve Fatihcan Erhan ile Murat Hüdavendigar Ortaokulunun öğrencisi Mikail Zaloğlu'nun judo ve kuraş branşlarına yeteneklerinin olduğunu belirledi.Judo antrenörü ve Bilecik Judo İl Temsilcisi de olan Serkan Can tarafından çalıştırılan 16 yaşındaki Göktaş ve 17 yaşındaki Erhan kuraş branşında, 16 yaşındaki Zaloğlu da judoda Türkiye şampiyonalarında elde ettikleri derecelerle milli takıma seçildi.Göktaş ve Erhan, geçen ay Yunanistan'ın Kozani şehrinde yapılan Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda, Zaloğlu da eylül ayında düzenlenen Ümitler Balkan Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.İlk kez katıldıkları uluslararası turnuvalarda elde ettikleri başarılarla göz dolduran sporcular, yurt dışında Türk bayrağını yeniden göndere çektirmek için antrenörleri Serkan Can eşliğinde her gün 3'er saat çalışma yapıyor.Başarılı sporcuların antrenörü Serkan Can, AA muhabirine, 2015 yılından beri milli sporcular Haticenur Göktaş, Fatihcan Erhan ve Mikail Zaloğlu ile çalıştığını belirterek, söz konusu sürenin ardından çalışmaların meyvesini almaya başladıklarını söyledi.Sporcularını Türkiye şampiyonalarına götürerek tecrübe kazanmalarını sağladığını anlatan Can, şöyle konuştu:"Katıldıkları müsabakalarda derece yapıp milli takıma seçildiler. Bu yıl sporcularım Avrupa ve Balkan şampiyonalarında başarılı oldu. 2023 ve 2024 yıllarında önemli hedeflerimiz var. Antrenmanlarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Çocuklarımızı bir seviye daha yükseltmek istiyoruz. Bilecik'ten olimpiyatlara sporcu göndermek istiyoruz."İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi olan milli kuraşçı Haticenur Göktaş, 2015 yılında ortaokulda futbol maçında kalecilik yaparken dahil olduğu yetenek taramasında antrenörü Serkan Can tarafındın seçilip, kuraş sporuna başladığını anlattı.İlk kez 2018'de katıldığı ve Karaman'da düzenlenen Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda birinci olduğunu aktaran Göktaş, şunları kaydetti:"Çok çalışmaya başladım ve çabalarım sonuç verdi. Kuraşta 2020 yılında Bilecik'te ve 2021'de de Elazığ'da Türkiye birinciliğim bulunuyor. Milli takıma seçildikten sonra geçen ay Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na katıldım ve şampiyon oldum. Benim için önemli olan Yunanistan'da bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmaktı. Bunu da başardım. Çok gururluyum ve mutluyum. İnşallah İstiklal Marşı'mızı okutmaya devam edeceğim. Bunun için de çok yoğun ve tempolu antrenmanlara devam ediyorum. Kuraş branşında yapılacak Avrupa ve dünya şampiyonalarına gidip yine aynı şekilde güzel derecelerle dönmek istiyorum."Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi olan milli kuraşçı Fatihcan Erhan ise 7 yıldır hem eğitimi hem de sporu bir arada yürütmenin yaşattığı zorluğu dile getirdi.Yunanistan'daki Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Makedon rakibini yenip altın madalyayı kazandığına değinen Erhan, "Ailem, evden bir Avrupa şampiyonu çıktığı için sevindi. Gurur duydular. Çalışmazsak başarı gelmez. Çalışmadan başarı gelmeyeceğine göre terlemek de gerekir. Terlemezseniz böyle şampiyonluk elde edemezsiniz." diye konuştu.Bilecik Sınav Kolejinde 11'inci sınıf öğrencisi olan milli judocu Mikail Zaloğlu da Türkiye'deki çeşitli derecelerinin yanı sıra Kocaeli'de gerçekleştirilen 2022 Ümitler Balkan Judo Şampiyonası'nda 90 kiloda Bulgar rakibini yenerek şampiyon olduğunu vurguladı.Küçükken her çocuk gibi futbolcu olmayı istediğini aktaran Zaloğlu, şunları söyledi:"Ancak judocu oldum. Ani bir kararla başlamış olduk. En zor spor branşlarından biri. Kuvvet için atletizm, yüzme gibi sporları da yapıyoruz. Başarılı olmak için zorlanmamız gerekiyor. Her gün 2-3 saat antrenman yapıyoruz. Gelecek yıl Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Judo Şampiyonası'nda ve Hırvatistan'da gerçekleştirilecek Dünya Judo Şampiyonası'nda boy göstermek için çalışıyorum. Mindere çıkarken aklıma yaptığımız antrenmanlar, çektiğimiz zorluklar geliyor. O anda başarılı olmam gerektiğini düşünüyorum."