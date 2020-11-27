Okullarda sınav yapılacak mı? Okullar ne zamana kadar kapalı?

Öğrenciler, öğretmenler, veliler için merak edilen okul sınav ne zaman yapılacak? Okullarda sınav yapılacak mı? Okullarda sınav ne zaman yapılacak? Okullarda yüzyüze eğitim ne zaman yapılacak? Okul sınav okul ders konularında merak edilenler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanacak.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan resmi açıklamaya göre okullarda yüzyüze eğitim 4 Ocak 2021 tarihine kadar başlamayacak. Ayrıca 4 Ocak 2021 tarihine kadar okul yüzyüze eğitim olmayacak. İlkokul, Ortaokul, liseler EBA TV üzerinden devam edecek.20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitimle devam edileceğini bildirdi.Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte 112 branşta 812 öğretmenin görev yaptığı, 13 stüdyoda 1653 ders videosunun hazırlanarak yayına sunulduğu TRT EBA Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise kanallarının haftalık ders programlarını 18 milyon öğrenci velisinin cep telefonlarına kısa mesaj servisiyle ulaştıracaklarını da bildiren Selçuk, ders yayınlarının öğrencilerin telafi ve pekiştirmelerine imkan sağlamak için günde üç kez tekrarlanarak ekrana gelmeye devam edeceğini aktardı.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada okul sınav okul ders etkinliklerinin yıl sonuna kadar yapılmayacağı açıklandı.Ortaokul çağındaki öğrencilerin merak ettikleri konulardan birisi sınavların ne zaman yapılacağı. Ortaokul okul sınav ne zaman? Ortaokul yüzyüze ders ne zaman? bilgisi için yılbaşından sonrasını beklemek gerekiyor.Tıpkı ilkokul ve ortaokullarda olduğu gibi lise sınav, lise ders için öğrenciler yılbaşından sonrasını bekleyecek. Karar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamasına göre okul sınavları 31 Aralık 2020 yani yılbaşına kadar okullarda yapılmayacak. Yılbaşından sonra okul sınavları yeni tarihleri açıklanacak.Sınıfların kademeli olarak okula dönmesinin ardından geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kabine toplantısında öğrenimin, 4 Ocak tarihine kadar uzaktan eğitim modeli ile gerçekleştirileceği açıklandı.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Dünyada ve ülkemizde salgının seyrinde yaşanan yükselişten, eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime devam eden öğrenci, öğretmen ve çalışanlarımızın etkilenmemesi amacıyla 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edilecek."Ziya Selçuk okulların kapalı olduğu dönemde dershanelerin, takviye kurslarının, destekleme kurslarının, yetiştirme kurslarının da kapalı olacağını duyurdu. Dershaneler kapalı mı açıklaması:"Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda olacaklar. Destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacaktır."