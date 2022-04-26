Okullarda maske zorunluluğu kalktı

Sağlk Bakanı Fahrettin Koca, okullarda ve kapalı alanlarda maske zorunluluğunun kaldırılığını açıkladı.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarında ise vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar maske uygulamasına devam edileceğini belirtti.



Bakan Koca'nın paylaşımı şu şekilde:



"Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1.000'in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor. Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2.604 olan vaka sayısından bu belli!"





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