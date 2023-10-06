Okullar tatil mi 9 Ekim 2023? Bugün ve yarın okullar tatil mi?



Son dakika Samsun'da okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. Meteoroloji'den verilen uyarılar ardından yurt genelinde yağış birçok bölgede etkisini sürdürüyor. Öğrenci ve veliler il il araştırmalara başlarken Samsun Valiliği'nden açıklama geldi. ''9 Ekim bugün okullar tatil mi, var mı, kaç gün tatil'' soruları yanıt arıyor. Özellikle Karadeniz Bölgesi hava durumu ile okulların durumu araştırılıyor. Peki, Samsun'da okullar tatil mi, ders var mı? İşte, yanıtı!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer seçim sonrası 29 Mayıs Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Özer, seçimlerin ilk turunda olduğu gibi ikinci turunun ertesi günü eğitim olmayacağını ifade etti. Öğretmenler ise idari izinli sayılacak.Samsun Valiliği kentte etkili olan yağış nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz ve ilçelerinde devam eden çok kuvvetli ve şiddetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar olabileceği değerlendirilerek 2 Ekim Pazartesi günü tüm okullarımızda (anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise) eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir" denildi.Samsun ilinde okullar bugün tatil edildi. Henüz diğer illerde tatil açıklaması gelmedi. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.Yapılan son değerlendirmelere göre: Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenmektedir. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olması tahmin edilmektedir.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Ordu çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Samsun çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.2022-2023 eğitim öğretim yılında son ders zili 16 Haziran cuma günü çalacak ve yaz tatili başlayacak. Telafi eğitimi deprem bölgesindeki öğrencilere verilecek ve zorunlu olmayacak. Yaz tatili yaklaşık 3 ay sürecek.YÖK'ten üniversiteler tatil olup olmaması konusunda henüz bir açıklama gelmedi.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı televizyon programında, milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin merak ettiği soruları cevapladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, '16 Haziran'da okullar kapanıyor uzatma yapmadık' açıklamasını yaptı. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinin ardından 29 Mayıs günü tüm yurtta okullar tatil edildi.Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasının ertesi günü olan 29 Mayıs'ta okullara eğitim öğretime hazırlamak için bir gün ara verilecek.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer gündeme dair önemli konularda açıklamalarda bulundu. Özer, okullar ne zaman kapanacak sorusuyla ilgili olarak, "16 Haziran'da okullar kapanıyor, uzatma yapmadık" ifadelerine yer verdi. Buna göre 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran Cuma günü sona erecek.