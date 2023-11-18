Okullar tatil mi? 20 Kasım Pazartesi okullar tatil mi?

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören binlerce öğrenci için 2023-2024 eğitim öğretim döneminin ilk ara tatili devam ediyor.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemi takvimine göre, 1. Dönem ara tatili 13 - 17 Kasım 2023 tarihleri arasında yaşanacak. Okula dönüş ise 20 Kasım Pazartesi günü ilk ders zilinin çalmasıyla gerçekleşecek.Milli Eğitim Bakanlığı, ara tatilin uzatıldığına ilişkin açıklama yapmadı. Bu kapsamda yeni açıklama gelirse haberimiz güncellenecektir.10 Kasım'ın ardından hafta sonu tatilinin girmesiyle birlikte okullar, 1 hafta için öğrencilere kapanacak. 7 gün sürecek tatil, 20 Kasım Pazartesi günü sona erecek ve 20 Kasım'da okullarda, ara tatilin ardından ilk ders zili çalacak.Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.