Okullar tatil edildi mi? Okul tatili ne kadar sürecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların tatil süreci hakkında görüşme yaptı.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Talimatınızı almak isterim, gelecek haftalarda tatil olacak mı, olmayacak mı? Müsadeniz olursa, Bilim Kurulu ile görüşüp tatili uzatmak isteriz ama sizin talimatınzı ne olur?" sorusunu yöneltti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtı ise şöyle oldu: "Okullar haftaya açılacak mı sorusunu gündemdeki en önemli başlıkla arasında yerini korurken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu hakkında önemli ifadeler kullandı. Koca; "Milli Eğitim Bakanlığı'mızla çarşamba günü Bilim Kurlumuza katılmak üzere bugün konuştuk. Dolayısıyla Bilim Kurulu'nda çarşamba günü eğitim konusunu gündemimize almış olacağız." dedi.16-22 Mart 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil yapan ve hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün okula gitmeyen öğrenciler 23 Mart pazartesi günü itibariyle uzaktan eğitime başlamıştı. Yeni belirlenecek çalışma takvimine göre okulların tatil süresi uzayabilir.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Okulların açılmasıyla ilgili eğitimsel bir eksiğimiz yok. Yarın denilse yarın başlarız ancak bu tamamen sağlıkla ilgili bir durum. Sağlık Bakanı ile sürekli temas halindeyiz, bu hafta tekrar görüşeceğiz ve gerekli bilgilendirmeyi yapacağız. Okullar hiç açılmasa da ona dair planımız var. Elimizde bitmiş bir paket var. Her türlü ihtimali düşünüyoruz." dedi.Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Yaz tatilinin iptal olup olmayacağı, bilimsel verilere dayanır. Şu an için bir şey söyleyemeyiz." dedi.Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında oldu. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başladı.16-22 Mart 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verildi. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)23 Mart 2020 tarihi itibariyle uzaktan eğitime geçilecek. Planlamaya göre 30 Mart pazartesi günü okullar açılacak.30 Mart'ta başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitim derslerinin detaylarını açıkladı. Uzaktan eğitim için gerekli hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Selçuk uzaktan eğitim derslerinin Pazartesi 09.00'da başlayacağını söyledi. Derslerin okulda olduğu gibi 40 dakika değil 20 dakika olduğunu belirten Selçuk "Özellikle sınav senesinde olan çocuklar için ekstra bazı çalışmalarımız var." dedi.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan İlkokul uzaktan eğitim haftalık ders programı şu şekilde;Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan Ortaokul uzaktan eğitim haftalık ders programı şu şekilde;Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan Eğitim Bilişim Ağı, (EBA) Lise haftalık ders programı şu şekilde;Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, koronavirüs önlemleri kapsamında üniversitelerde uzaktan eğitim döneminin başlayacağını duyurdu. Üç haftalık tatilin vize sınavlarına denk gelmesi nedeniyle üniversitelerde akademik takvimin uzayıp uzamayacağı da önümüzdeki hafta karara bağlanacak.