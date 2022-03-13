Okullar Pazartesi tatil edildi mi? Pazartesi resmi tatil mi?

Okullar Pazartesi kar yağışı nedeniyle tatil olacak mı sorusu sorulmaya başlandı. Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan ancak İstanbul ve Marmara bölgesinde yoğun hissedilen kar yağışı okulları tatil edecek mi? Pazartesi okullar tatil mi? Pazartesi günü okullar açık olacak mı? Kar tatili var mı? detaylarını haberimizden okuyabilirsiniz.

13 Mart 2022 00:23
Okullar Pazartesi tatil edildi mi? Pazartesi resmi tatil mi?
Pazartesi günü yani 14 Mart'ta okullar tatil olacak mı diyerek yapılan araştırmalar devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde okullar tatil edilecek mi sorusu akıllara geldi.
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14 MART PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmediği öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından merakla takip ediliyor. 14 Mart'a denk gelen Pazartesi günü okullar tatil edilmedi. Okullar tatil edildiğinde detaylar haberimizde olacak...

VALİLİK KAR TATİLİ AÇIKLAMASI

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden bugün saat 10.30'da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü (Yarın) İstanbul için TURUNCU alarm verilmiştir. Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;

1-10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları,

2-Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,


3-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine,

4-İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

5-Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

PAZARTESİ KAR YAĞIŞI OLACAK MI?

Meteorolojiye göre Pazartesi yani 14 Mart günü kar yağışı yoğun olmamakla berabere devam edecek. Yoğun kar yağışının en fazla Cumartesiyi pazara bağlayan gece düşeceği belirtilmişti. Pazartesi günü kar fırtınası veya tipi uyarısı henüz yapılmadı.

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