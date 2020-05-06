Okullar ne zamana kadar tatil?

Uzaktan eğitim süreci devam ederken birçok kişi "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunu soruyor. İlk etapta 30 Nisan'a kadar tatil olan okulların tatil süresinin uzatıldığı açıklandı. Peki okullar ne zaman açılacak? İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından okul tatili hakkında yapıtığı açıklamalar…

06 Mayıs 2020 11:58
Okullar ne zamana kadar tatil?
Hem veliler hem de öğrenciler uzaktan eğitimin devam ettiği bugünlerde 'Okullar ne zaman açılacak?' diye merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise gündemde olan bu konuya ilişkin yeni açıklamaları paylaştı. Peki okullar ne zaman açılacak? Tatil uzadı mı? İşte uzaktan eğitimin bitiş tarihi…
"UZAKTAN EĞİTİM 31 MAYIS'A KADAR SÜRECEK"

Türkiye'de Avrupa'nın birçok ülkesinin nüfusundan daha fazla sayıda öğrenci olduğuna işaret eden Bakan Selçuk, alınan tüm kararların birçok hane halkını doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendirdiğini söyledi. Bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde Uzaktan Eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların ne zaman açılacağına kararı Bilim Kurulu tavsiyeleri sonrası vereceklerini yeniden hatırlattı ve okulların 31 Mayıs'a kadar açık olmayacağını söyledi. Bakan Selçuk; 'Salgının başladığı tarihten itibaren uzaktan eğitime geçmenin faydalarını da görüyoruz. Uzaktan eğitim şu anda elimizdeki tek seçenek. Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır." dedi. 31 Mayıs'a kadar bu süreç devam edecek. Sadece eğitimden bahsetmiyoruz ekonomide, turizmde normalleşme bunu bütün olarak görmek lazım. Okullarımızın bir an önce açılmasını temenni ediyoruz. Her şey normal sürerse okulları 1 Haziran'da açarız. Bütün toplumun bilgisi dahilinde bakanlıklarla aramızdaki iletişim çalışmalar hep bir yere bağlanıyor.

Okullar tatil edilmişti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenciler, öğretmenler ve velilerin sağlığı için ülke genelindeki bütün okulların 16 Mart Pazartesi'den itibaren 30 Mart Pazartesi'ye kadar 2 hafta süreyle tatil edilmesinin kararlaştırıldığını belirtmişti.

Daha sonrasında okulların tatil edilmesi kararı 30 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

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