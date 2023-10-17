Haber Tarihi: 17 Ekim 2023 11:12 - Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023 11:12

Okullar ne zaman kapanacak? 2024 MEB okul kapanış tarihi

Yaklaşık 3 aylık yaz tatilinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, tüm sınıf ve kademelerde 11 Eylül'de başlatılacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıflar için hazırlanan okula uyum programı kapsamında okullarda ilk ders zili çaldı. Peki, okullar ne zaman kapanacak? İşte 2024 MEB okul kapanış tarihi

Okullar ne zaman kapanacak? 2024 MEB okul kapanış tarihi
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen bu yılın ara tatil tarihleri öğrenciler tarafından araştırılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenciler, sömestr dönemi öncesinde ara tatil yaparak dinlenecek. Peki, ilk ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

ARA TATİL NE ZAMAN?

MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatil tarihi belli oldu.

Buna göre; Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.


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