Haber Tarihi: 24 Nisan 2023 13:08 - Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2023 13:08

Okullar ne zaman kapanacak? 2023 okullar ne zaman tatil?

2022-2023 yılı eğitim öğretim yılı 12 Eylül'de başladı. Okulların kapanmasına sayılı günler kala binlerce öğrenci karne sevincini erkenden yaşamıştı. E okul üzerinden görüntülenmeye başlayan karneler ile öğrenciler not bilgisi ve devamsızlık bilgisi gibi detaylara ulaşmıştı. Peki, okullar ne zaman kapanacak, 2023 okullar ne zaman tatil, yaz tatili ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Okullar ne zaman kapanacak? 2023 okullar ne zaman tatil?
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Okullarda yaz tatili tarihi ile ilgili araştırmalar başladı. 17-21 Nisan tarihleri arasında 2. ara tatilini yapan öğrenciler 24 Nisan Pazartesi günü yeniden eğitimlerine kaldığı yerden devam edecek. Öğrenciler ve veliler de son günlerde "2023 okullarda yaz tatili olacak mı?" sorusunun cevabını merak ediyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamaları bulunuyor. İşte MEB 2023 yaz tatili ve okulların kapanış tarihi!
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanan takvime göre, 16 Haziran 2023'de yaz tatili başlayacak. 16 Haziran 2023 Cuma günü karnelerin alınmasıyla başlayan 3 aylık yaz tatili, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü sona erecek.

Ancak 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminin ardından okulların açılış tarihlerinin ileri atılması sebebiyle okulların kapanacağı tarih de değişiklik gösterebilir.

2023 OKUL ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci ara tatil 14-18 Kasım'da uygulandı. İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek. Bakanlık ara tatilin iptal edilmesi veya ertelenmesine yönelik bir açıklama yapmadı.

Nisan ara tatili sebebiyle okullar 14 Nisan'da kapanacak ve tekrar eğitim öğretim faaliyetleri 24 Nisan Pazartesi günü kaldığı yerden başlayacak. MEB'in dönem başında açıkladığı takvim şu şekilde;

2022-2023 eğitim öğretim yılı 1. dönem başlangıcı 12 Eylül 2022

Okullarda birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022

Yarıyıl Sömestr tatili 23 Ocak-3 Şubat (Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası 20 Şubat'ta okullar açıldı)


İkinci dönem ara tatili 17-20 Nisan 2023

YAZ TATİLİ KISALACAK MI?

Yaz tatilinin kısalmasına ilişkin bir açıklama bulunmuyor. MEB 2023-2024 çalışma takviminin açıklanmasıyla yaz tatilinin biteceği tarih belli olacak.

DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR KADEMELİ AÇILIYOR

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından okullar 81 ilde tatil edildi. 71 ilde okullarda eğitim faaliyetleri 20 Şubat'ta başladı.

Birinci kategoride bulunan Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1 Mart'ta, ikinci kategoride bulunan Adana, Gaziantep ve Osmaniye'de okullar 13 Mart'ta açıldı.

Depremin en çok etkilendiği illerden olan Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise okullar 27 Mart tarihinde açılacak.
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