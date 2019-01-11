Okullar ne zaman kapanacak 2019? Sömestr ne zaman? Karneler ne zaman verilecek?

Sömestr tatili ne zaman, hangi gün başlayacak, kaç gün sürecek? İşte tüm öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği sömestr konusunda her bilgiye ulaşabileceğiniz haberimiz...Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve öğrenci velisinin heyecanla beklediği 15 tatil için artık sayılı günler kaldı. 17 Eylül 2018'de başlayan 2018-2019 eğitim öğretim döneminin son sınavlarını olan öğrencilerin gözü şimdi tatile başlayacakları tarihte.İlk ve ortaöğretim seviyesinde eğitim alan öğrencilerin karnelerini alacakları ve kısa bir süre dinlenme imkanı bulacakları 15 tatil için beklentiler artmaya başladı. Yoğun ve yorucu geçen dönemi alacakları karne ve belgelerle noktalayacak öğrenciler 'sömestir', 'ara tatil' ve 'şubat tatili' olarak da bilinen 15 tatili dört gözle bekliyor.'Şubat tatili' ya da 'karne tatili' olarak da adlandırılan 15 tatil için artık çok kısa bir süre kaldı. 2018-2019 eğitim dönemine kısa bir ara verilecek 15 tatilin başlayacağı tarih, Milli Eğitim Bakanlığı'nca geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı.2018-2019 eğitim öğretim yılı kapsamında okullar 17 Eylül tarihi itibari ile açıldı. eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak. 15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek.1. Mutlaka bir tatil programı hazırlayın.2. Ailenizle birlikte tatil yapın.3. Tatilde ders çalışmayı ihmal etmeyin.4. Günün, haftanın ve yarıyıl tatilinin sonunda ulaşmayı düşündüğünüz yeni hedefler belirleyin.5. Konu tekrarı yapın.6. Eksik kalan konuları tamamlayın.7. Yeni konulara çalışın.8. Bolca kitap okuyun.9. Dinlenmeye ve gezmeye vakit ayırın.10. Sosyal faaliyetlere (tiyatro, sinema, konser, spor vb) zaman yaratın.