Okullar ne zaman açılıyor 2020 MEB son dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime 31 Mayıs'a kadar devam edileceğini bildirdi.



OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime 31 Mayıs'a kadar devam edileceğini bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklama yapıyor.29 Nisan 2020 günü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamada bulundu. Peki okullar ne zaman açılacak? İşte detaylı bilgiler...Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitim süresinin uzatılacağını söyledi. Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı;

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime 31 Mayıs'a kadar devam edileceğini bildirdi.







LGS NE ZAMAN YAPILACAK NASIL YAPILACAK? Bakan Ziya Selçuk: "LGS tarihi hafta başında yapılacak kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanımız açıklama yapacak. Sosyal mesafe için arkadaşlarımızla çalışma yapıyoruz, nasıl bir oturma düzeni olacak, farklı tedbirler ne olacak, hepsini en güçlü şekilde yapacağız.



Telafi eğitimi için takvim sürekli değişiyor. Bu canlı bir takvim. 81 ilin Milli Eğitim Müdürü ile telafi eğitimi için görüşeceğiz. Telafi için her bölge için konuşacağız. Televizyon ve internetten eğitim, bir telefi eğitimidir. Okullar açılınca da yapılacak eğitim telafi eğitimidir."



HERKES SINIF GEÇTİ



"Sınıf geçmeyle ilgili 1. dönemde alınan notlar geçerli olacak. Öğrencilerimiz, not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu bir şekilde bir üst sınıfa geçecekler. Şu anda 2. dönem için not vermek mümkün değil. Öğrencilerimiz sıkıntı yaşamasın, zayıfları varsa sorumlu şekilde üst sınıfa geçecekler."



