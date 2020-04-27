Okullar ne zaman açılacak? Ziya Selçuk açıklama yaptı mı
Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda çıkacak son dakika kararlarından biri de okullardaki tatilin bir süre daha uzatılması olması bekleniyor. Bilindiği gibi ilkokul, ortaokul ve liseler 30 Nisan Perşembe gününe kadar tatil edilmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; okulların ne zaman açılacağı hakkındaki soruya 'Biz tedbirlerimizi aldık, Temmuz veya Ağutos aylarında okulların açılması beklenmiyor. Bilim Kurulu'nun uyarıları son derece önemli.' diyerek cevap vermişti. Bu noktada okul tatili uzayacak mı? Aynı şekilde tatillerine devam eden üniversite öğrencileri de üniversiteler ne zaman açılacak? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte son dakika haberinin detayları...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; son 3 günde vaka sayısındaki azalma ile hastalığın bulaşma hızının minimal seviyelere indiğinin altını çizdi. Bu olumlu gelişmelerden sonra 'Okullar ne zaman açılacak?' sorusu da en çok araştırılan konulardan biri olmuştu. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde telekonferans yöntemiyle toplanacak Bakanlar Kurulu; corona virüse karşı alınacak önlemleri ve son durumu konuşacak. 30 Nisan'da sona ermesi gereke okul tatilinin de uzatılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Geçtiğimiz günlerde canlı yayında öğrencilerin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; okulların ne zaman açılacağı hakkındaki soruya da cevap vermişti.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 30 NİSAN'DAKİ TATİL UZAYACAK MI?
BAKAN SELÇUK: EYLÜL AYI ÇOK KRİTİK!
Okulların 30 Nisan'da açılıp açılmayacağına ilişkin bir soru üzerine Selçuk, bu kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bütün paydaşların bir arada olduğu istişarelerle verdiklerini aktardı.
Okullar hangi ayda açılırsa açılsın hazır olmanın önemine işaret eden Selçuk, şöyle devam etti
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
25 Mart Çarşamba günü Bilim Kurumu Toplantısı'nın ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamada bulundu. Peki okullar ne zaman açılacak? İşte detaylı bilgiler...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların uzatılacağını söyledi. Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı;
Eğitimde elbette kayıplar olacaktır. Elbette eksikler olacaktır. Çocuklarımızın her türlü ihtiyacı için tüm senaryolara hazırız. Bu yolculuğu koşuyu yürüteceğiz inşallah. Bilim Kurlulunn önerisiyle önümüzdeki süreci bir mütted daha uzatıyoruz. 30 Nisan tarihi ortak kararla ortaya konuldu.
Bizim hazırlığımız olduğu için çalışmalarımızı daha geliştirerek ihtiyaçları karşılayacağız. Zaman zaman kamuoyunu da bilgilendireceğiz. Öncelikle çocuklarımızın sağlığı bakımından anne babalarımızın dikkatli olduğunun farkındayım.
LGS NASIL YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımları, http://ttkb.meb.gov.tr/ adresinde yayımlandı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 7 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarının, //ttkb.meb.gov.tr/ adresinden yayımlandığını bildirdi.
Bakan Selçuk, Twitter'dan 7 Haziran'da LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin paylaşımda bulundu.
Selçuk, "LGS ile ilgili merak edilen bir noktayı daha aydınlatıyoruz. Sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızın //ttkb.meb.gov.tr internet adresinde yayımladık." ifadelerini kullandı.
UZAKTAN EĞİTİM NEDİR?
Uzaktan Eğitim ; zamandan ve mekandan tamamen bağımsız bir şekilde öğrencinin okula gitme zorunluluğu olmaksızın mevcut var olan bilgisayar teknolojileri veya televizyon vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli olarak derslerin işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar izleyebileceği ve görüntüleyebileceği, günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında geçtiği akılcı, çağdaş, yenilikçi bir eğitim sistemidir.