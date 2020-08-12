Okullar ne zaman açılacak? Bakan açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020 - 2021 Eğitim ve Öğretim yılının 31 Ağustos'ta Online olarak başlayacağını ve yüz yüze eğitimin ise 21 Eylül'den itibaren seyreltilmiş şekilde start alacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz." dedi. Selçuk, "21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak." diye konuştu.



Bakan Selçuk, "Dileyen özel okullar 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek." ifadesini kullandı.



