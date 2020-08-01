Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 Okul dönemi açılış tarihi ne zaman?

Yapılan açıklamalara göre hem öğretmenler, hem öğrenciler, hem de veliler okulların ne zaman açılacağına dair araştırmalarını sürdürürken resmi açıklama yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması ile okullar ne zaman açılacak belli oldu. Milli Eğitim bakanlığı okullar ne zaman açılacak haberlerini yayınladı. Vatandaşların merakla beklediği okullar ne zaman açılacak bilgisinin oluşturduğu doğru seçenekler doğrultusunda karar verildi ve 81 ile gönderilen genelge ile kanıtlandı. Okullar ne zaman açılacak, ne zaman ara tatil olacak, ne zaman yarıyıl tatili olacak, ikinci dönem ara tatili ne zaman olucak bilgilerinin hepsi duyuruldu.Yapılan duyuruda bu sene koronavirüs sebebiyle verilen ara sebebiyle normalden daha erken bir tarihte okulların açılacağı bilgisi geçildi.Okullar MEB'in açıklamasına göre 31 Ağustos 2020'de açılacak ve 18 Hazira 2021'de kapanacak. Açıklanan okulların açılış tarihi önceki senelere göre daha erken bir tarih olarak dikkat çekti. Sebebinin koronavirüs sebebiyle okullara verilen öğretim arası gösteriliyor.Okulların birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre yarıyıl tatili 25 Ocak 2020 ile 5 şubat 2021 arasında olacak.İkinci dönem ara tatili okullarda bu yıl 12 Nisan 2021 ile 16 Nisan 2021 arasında yapılacak.* Okulların açılacağı hafta ne olacağını kimse bilemez. Bizim için birinci öncelik öğretmen ve öğrencilerimizin sağlığı. 31 Ağustos'ta açılacak derken bunu temenni ediyoruz. Sağlıklı bir durum oluşursa, şartlar elverişli olursa bu tarihte açacağız demek istiyoruz. Aylardır hazırlanıyoruz.* "Bir süre açmayın, uzaktan eğitime devam edin" denirse biz buna hazırız. Seyrekleştirme modeli deneyin derlerse buna da hazırız. Neden hazırız, bir yıl sonrasının içeriklerini bitirmek üzereyiz. O kadar hazırız.* Bizim beklentimiz şu: Verilere bakarız, ağustos sonu, eylül başında nasıl bir tablo varsa hareket planımızı ona göre uygularız. Her türlü altyapımız ve imkanımız fazlasıyla var.