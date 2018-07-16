Okullar ne zaman açılacak 2018? Yaz tatili ne zaman sona erecek?

YAZ TATİLİNDE ÖĞRENCİLER NELER YAPABİLİR?









Yaklaşık 3 buçuk aylık yaz tatilinin bitmesinin ardından okullar Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği tarihe göre 17 Eylül 2018 pazartesi günü başlayacak. Özellikle tatil planı yapan veliler için uyarıda bulunan MEB ilk okula yeni başlayacak öğrenciler için okulların bir hafta önce açılacağı uyarısında bulundu.











E-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-okula giriş yapmak oldukça kolay bir işlemdir. Öğrencilerin tek yapması gereken şey kimlik numaraları ile birlikte okul numaralarını girmektir. Son olarak da güvenlik resminde yer alan harf ve rakamları gerekli kutucuğa doğru bir şekilde giren öğrenciler sisteme giriş yapabiliyor. Güvenlik resminde yazılı olan karakterler ile ilgili herhangi bir sorun yaşayan ve bu karakterleri görmekte sıkıntı çeken öğrencilerin yenileme butonu sayesinde bu güvenlik resmini yenileyebileceklerini de belirtelim. Beraberinde ise karşınıza bir takım doğrulama işlemleri ile alakalı olarak sorular çıkabilir. Bunları da doğu bir şekilde cevaplayarak sisteme giriş yapabilirsiniz. E okul veli bilgilendirme sistemi olduğu için aynı şekilde öğrencinin notlarını ve sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen veliler de bu sistemi kullanabilirler.



E-OKUL HAKKINDA MERAK EDİLENLER



Milli Eğitim bakanlığı tarafından MEBBİS yani Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri projesi olarak 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılan E okul, bir okul yönetim bilgi sistemi olan web yazılımıdır. E-okul veli bilgilendirme sistemi aslında iki farklı şekilde hizmet veren bir sistemdir. Bu hizmetlerden ilki yönetim bilgi sistemi iken diğer hizmet ise veli bilgilendirme sistemidir. Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden öğretmenler, öğrencilerine dair tüm bilgileri sisteme girebilme imkanını yakalarken, Veli Bilgilendirme Sistemi sayesinde de hem öğrenciler hem de veliler öğrenciye ait öğretmeni tarafından verilen tüm bilgileri görme imkanına erişiyorlar. Sisteme girmek isteyen öğrencilerin yapması gereken tek şey ise güvenlik kodu ile birlikte T. C. Kimlik numarasını ve okul numarasını girmekten geçiyor. E okul Veli bilgilendirme sistemine giriş yapmak işte bu kadar kolay bir işlem.Sisteme giriş yapılan tüm bu bilgilerin öğrenci tarafından görülebilmesi velilerin ders öğretmenlerine soracakları birçok soru için veli toplantılarını beklemelerini önlüyor ve velilerin merak ettiği birçok şeyi gözler önüne seriyor. Ayrıca öğrencilerde bu sistem üzerinden öğrencilik hayatlarının kağıt üzerinde ne durumda olduğunu da görebiliyor.Öğrenciler ve bu öğrencilerin velileri Veli bilgilendirme sistemi sayesinde öğrencinin devamsızlık durumunu, girdiği sınavların sonuçlarını, şube başarı ortalamalarını, sınav tarihlerini, aldığı belgeleri, karne notlarını, yıl sonu notlarını, sınıf bilgilerini, nakil durumunu ve haftalık ders programını görebilmektedir.



E-OKUL ÜZERİNDEN NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA



Ortaöğretime geçebilmek için bekleyen öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına MEB'in https://e-okul.meb.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Sonuç bilgilerinde, öğrencinin kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacak.



E OKUL KARNE NOTU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN...





E OKUL'DAN DEVAMSIZLIK ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN...





E OKUL'DAN SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN...







E okul fobim var



— Fatoş (@fatooyilmaz34) 21 Aralık 2016 yapmak oldukça kolay bir işlemdir. Öğrencilerin tek yapması gereken şey kimlik numaraları ile birlikte okul numaralarını girmektir. Son olarak da güvenlik resminde yer alan harf ve rakamları gerekli kutucuğa doğru bir şekilde giren öğrenciler sisteme giriş yapabiliyor. Güvenlik resminde yazılı olan karakterler ile ilgili herhangi bir sorun yaşayan ve bu karakterleri görmekte sıkıntı çeken öğrencilerin yenileme butonu sayesinde bu güvenlik resmini yenileyebileceklerini de belirtelim. Beraberinde ise karşınıza bir takım doğrulama işlemleri ile alakalı olarak sorular çıkabilir. Bunları da doğu bir şekilde cevaplayarak sisteme giriş yapabilirsiniz.olduğu için aynı şekilde öğrencinin notlarını ve sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen veliler de bu sistemi kullanabilirler.Milli Eğitim bakanlığı tarafından MEBBİS yani Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri projesi olarak 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılan E okul, bir okul yönetim bilgi sistemi olan web yazılımıdır.aslında iki farklı şekilde hizmet veren bir sistemdir. Bu hizmetlerden ilki yönetim bilgi sistemi iken diğer hizmet ise veli bilgilendirme sistemidir. Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden öğretmenler, öğrencilerine dair tüm bilgileri sisteme girebilme imkanını yakalarken, Veli Bilgilendirme Sistemi sayesinde de hem öğrenciler hem de veliler öğrenciye ait öğretmeni tarafından verilen tüm bilgileri görme imkanına erişiyorlar. Sisteme girmek isteyen öğrencilerin yapması gereken tek şey ise güvenlik kodu ile birlikte T. C. Kimlik numarasını ve okul numarasını girmekten geçiyor.sistemine giriş yapmak işte bu kadar kolay bir işlem.Sisteme giriş yapılan tüm bu bilgilerin öğrenci tarafından görülebilmesi velilerin ders öğretmenlerine soracakları birçok soru için veli toplantılarını beklemelerini önlüyor ve velilerin merak ettiği birçok şeyi gözler önüne seriyor. Ayrıca öğrencilerde bu sistem üzerinden öğrencilik hayatlarının kağıt üzerinde ne durumda olduğunu da görebiliyor.Öğrenciler ve bu öğrencilerin velileri Veli bilgilendirme sistemi sayesinde öğrencinin devamsızlık durumunu, girdiği sınavların sonuçlarını, şube başarı ortalamalarını, sınav tarihlerini, aldığı belgeleri, karne notlarını, yıl sonu notlarını, sınıf bilgilerini, nakil durumunu ve haftalık ders programını görebilmektedir.Ortaöğretime geçebilmek için bekleyen öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına MEB'in https://e-okul.meb.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Sonuç bilgilerinde, öğrencinin kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacak.

YAZ TATİLİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?



Okullar 5 Haziran 2018 tarihinde kapanacak. 17 Pazartesi günü, okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıflarındaki öğrenciler eğitim ve öğretime hazırlanması, okulların açıldığı hafta içerisinde dersler ile eş zamanlı olarak yapılacak.





OKULLAR TEKRAR NE ZAMAN AÇILACAK?



Yaklaşık 3 buçuk aylık yaz tatilinin bitmesinin ardından okullar Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği tarihe göre 17 Eylül 2018 pazartesi günü başlayacak. Özellikle tatil planı yapan veliler için uyarıda bulunan MEB ilk okula yeni başlayacak öğrenciler için okulların bir hafta önce açılacağı uyarısında bulundu.









TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA



Öğrencilerin merak ettiği takdir ve teşekkür hesaplamaları için öncelikle aldığı derslerin notlarını öğrenmesi gerekmektedir. e-okul.meb.gov.tr ekranlarına eriştikten sonra TC Kimlik numarası ve okul numarasıyla sisteme giriş yaptıktan sonra sınav sonuçlarınızı kolaylıkla öğrenebilirsiniz.



Karne notu nasıl hesaplanır?



Karne notunu hesaplamak için öncelikle 1.yazılı ve 2.yazılı sınavın ortalamasını almanız gerekmektedir. Bunun için ilk sınavınız ile ikinci sınavınızı toplayıp iki bölmeniz gerekecektir. Çıkan sonuç ise o dersin ortalaması olacaktır. Bu şekilde tüm ders not ortalamasını bulduktan sonra hepsini toplayın ve o dönem kaç ders aldıysanız onunla bölün. Buradan elde edilecek sonuç ise sizin karne notunuz olacaktır.



Takdir ve teşekkür kaç puanla gelir?



Derslerdeki ortalama başarı puanı 80 ile 85 puan arasında olan öğrencinin Teşekkür Belgesi alması uygun görülür. Öğrencinin dersteki ortalama başarı puanı 85'ten fazla olduğunda ise Takdir Belgesi almaya hak kazanacaktır. Bu puanlardan düşük bir puana sahip olan öğrenci ya da ön şartlar olarak yukarıda sıralanan maddelerden birisine sahip olan öğrenci ise iki belgeden hiçbirini alamayacaktır.



Yaklaşık 3 buçuk aylık yaz tatilinin bitmesinin ardından okullar Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği tarihe göre 17 Eylül 2018 pazartesi günü başlayacak. Özellikle tatil planı yapan veliler için uyarıda bulunan MEB ilk okula yeni başlayacak öğrenciler için okulların bir hafta önce açılacağı uyarısında bulundu.Öğrencilerin merak ettiği takdir ve teşekkür hesaplamaları için öncelikle aldığı derslerin notlarını öğrenmesi gerekmektedir. e-okul.meb.gov.tr ekranlarına eriştikten sonra TC Kimlik numarası ve okul numarasıyla sisteme giriş yaptıktan sonra sınav sonuçlarınızı kolaylıkla öğrenebilirsiniz.Karne notunu hesaplamak için öncelikle 1.yazılı ve 2.yazılı sınavın ortalamasını almanız gerekmektedir. Bunun için ilk sınavınız ile ikinci sınavınızı toplayıp iki bölmeniz gerekecektir. Çıkan sonuç ise o dersin ortalaması olacaktır. Bu şekilde tüm ders not ortalamasını bulduktan sonra hepsini toplayın ve o dönem kaç ders aldıysanız onunla bölün. Buradan elde edilecek sonuç ise sizin karne notunuz olacaktır.Derslerdeki ortalama başarı puanı 80 ile 85 puan arasında olan öğrencinin Teşekkür Belgesi alması uygun görülür. Öğrencinin dersteki ortalama başarı puanı 85'ten fazla olduğunda ise Takdir Belgesi almaya hak kazanacaktır. Bu puanlardan düşük bir puana sahip olan öğrenci ya da ön şartlar olarak yukarıda sıralanan maddelerden birisine sahip olan öğrenci ise iki belgeden hiçbirini alamayacaktır.











E-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-okula giriş yapmak oldukça kolay bir işlemdir. Öğrencilerin tek yapması gereken şey kimlik numaraları ile birlikte okul numaralarını girmektir. Son olarak da güvenlik resminde yer alan harf ve rakamları gerekli kutucuğa doğru bir şekilde giren öğrenciler sisteme giriş yapabiliyor. Güvenlik resminde yazılı olan karakterler ile ilgili herhangi bir sorun yaşayan ve bu karakterleri görmekte sıkıntı çeken öğrencilerin yenileme butonu sayesinde bu güvenlik resmini yenileyebileceklerini de belirtelim. Beraberinde ise karşınıza bir takım doğrulama işlemleri ile alakalı olarak sorular çıkabilir. Bunları da doğu bir şekilde cevaplayarak sisteme giriş yapabilirsiniz. E okul veli bilgilendirme sistemi olduğu için aynı şekilde öğrencinin notlarını ve sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen veliler de bu sistemi kullanabilirler.



E-OKUL HAKKINDA MERAK EDİLENLER



Milli Eğitim bakanlığı tarafından MEBBİS yani Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri projesi olarak 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılan E okul, bir okul yönetim bilgi sistemi olan web yazılımıdır. E-okul veli bilgilendirme sistemi aslında iki farklı şekilde hizmet veren bir sistemdir. Bu hizmetlerden ilki yönetim bilgi sistemi iken diğer hizmet ise veli bilgilendirme sistemidir. Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden öğretmenler, öğrencilerine dair tüm bilgileri sisteme girebilme imkanını yakalarken, Veli Bilgilendirme Sistemi sayesinde de hem öğrenciler hem de veliler öğrenciye ait öğretmeni tarafından verilen tüm bilgileri görme imkanına erişiyorlar. Sisteme girmek isteyen öğrencilerin yapması gereken tek şey ise güvenlik kodu ile birlikte T. C. Kimlik numarasını ve okul numarasını girmekten geçiyor. E okul Veli bilgilendirme sistemine giriş yapmak işte bu kadar kolay bir işlem.Sisteme giriş yapılan tüm bu bilgilerin öğrenci tarafından görülebilmesi velilerin ders öğretmenlerine soracakları birçok soru için veli toplantılarını beklemelerini önlüyor ve velilerin merak ettiği birçok şeyi gözler önüne seriyor. Ayrıca öğrencilerde bu sistem üzerinden öğrencilik hayatlarının kağıt üzerinde ne durumda olduğunu da görebiliyor.Öğrenciler ve bu öğrencilerin velileri Veli bilgilendirme sistemi sayesinde öğrencinin devamsızlık durumunu, girdiği sınavların sonuçlarını, şube başarı ortalamalarını, sınav tarihlerini, aldığı belgeleri, karne notlarını, yıl sonu notlarını, sınıf bilgilerini, nakil durumunu ve haftalık ders programını görebilmektedir.



E-OKUL ÜZERİNDEN NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA



Ortaöğretime geçebilmek için bekleyen öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına MEB'in https://e-okul.meb.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Sonuç bilgilerinde, öğrencinin kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacak.



E OKUL KARNE NOTU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN...





E OKUL'DAN DEVAMSIZLIK ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN...





E OKUL'DAN SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN...







E okul fobim var



— Fatoş (@fatooyilmaz34) 21 Aralık 2016 yapmak oldukça kolay bir işlemdir. Öğrencilerin tek yapması gereken şey kimlik numaraları ile birlikte okul numaralarını girmektir. Son olarak da güvenlik resminde yer alan harf ve rakamları gerekli kutucuğa doğru bir şekilde giren öğrenciler sisteme giriş yapabiliyor. Güvenlik resminde yazılı olan karakterler ile ilgili herhangi bir sorun yaşayan ve bu karakterleri görmekte sıkıntı çeken öğrencilerin yenileme butonu sayesinde bu güvenlik resmini yenileyebileceklerini de belirtelim. Beraberinde ise karşınıza bir takım doğrulama işlemleri ile alakalı olarak sorular çıkabilir. Bunları da doğu bir şekilde cevaplayarak sisteme giriş yapabilirsiniz.olduğu için aynı şekilde öğrencinin notlarını ve sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen veliler de bu sistemi kullanabilirler.Milli Eğitim bakanlığı tarafından MEBBİS yani Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri projesi olarak 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılan E okul, bir okul yönetim bilgi sistemi olan web yazılımıdır.aslında iki farklı şekilde hizmet veren bir sistemdir. Bu hizmetlerden ilki yönetim bilgi sistemi iken diğer hizmet ise veli bilgilendirme sistemidir. Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden öğretmenler, öğrencilerine dair tüm bilgileri sisteme girebilme imkanını yakalarken, Veli Bilgilendirme Sistemi sayesinde de hem öğrenciler hem de veliler öğrenciye ait öğretmeni tarafından verilen tüm bilgileri görme imkanına erişiyorlar. Sisteme girmek isteyen öğrencilerin yapması gereken tek şey ise güvenlik kodu ile birlikte T. C. Kimlik numarasını ve okul numarasını girmekten geçiyor.sistemine giriş yapmak işte bu kadar kolay bir işlem.Sisteme giriş yapılan tüm bu bilgilerin öğrenci tarafından görülebilmesi velilerin ders öğretmenlerine soracakları birçok soru için veli toplantılarını beklemelerini önlüyor ve velilerin merak ettiği birçok şeyi gözler önüne seriyor. Ayrıca öğrencilerde bu sistem üzerinden öğrencilik hayatlarının kağıt üzerinde ne durumda olduğunu da görebiliyor.Öğrenciler ve bu öğrencilerin velileri Veli bilgilendirme sistemi sayesinde öğrencinin devamsızlık durumunu, girdiği sınavların sonuçlarını, şube başarı ortalamalarını, sınav tarihlerini, aldığı belgeleri, karne notlarını, yıl sonu notlarını, sınıf bilgilerini, nakil durumunu ve haftalık ders programını görebilmektedir.Ortaöğretime geçebilmek için bekleyen öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına MEB'in https://e-okul.meb.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Sonuç bilgilerinde, öğrencinin kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacak.

Haziran ayında kapanan okullar, eylülde tekrar açılacak. Öğrenciler yaz tatiline devam ediyor. Ancak yaz tatili Eylül ayının ortasında sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığı, konu hakkında beklenen açıklamayı yaptı. İşte tüm detaylarla sizlerleyiz.Okullar 8 Haziran 2018 tarihinde kapanacak. 17 Eylül Pazartesi günü, okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıflarındaki öğrenciler eğitim ve öğretime hazırlanması, okulların açıldığı hafta içerisinde dersler ile eş zamanlı olarak yapılacak.Yaz tatili yaklaşık 3 ay (90 gün) sürmektedir. Yaz tatiline çıkan öğrencilerin bu süreyi sadece tatil olarak değerlendirmemeleri ve yeni eğitim öğretim yılına hazırlık için de zaman ayırmaları gerekmektedir. Öncelikle bir önceki eğitim öğretim yılında görülen derslerin unutulmaması için tekrar yapmak çok önemlidir. Yaz tatili süresinin uzun olması birçok aktiviteyi gerçekleştirebilmeye de fırsat sunuyor. Akraba ziyaretleri, çeşitli sportif faaliyetler, arkadaşlarla geçirilen zamanların daha da artması gibi. Bir öğrencinin yaz tatili günlerini iyi planlaması geleceği için önemli bir yer tutar. Okullarda artık daha da önem verilen derslerin başında gelen yabancı dil eğitiminin geliştirilmesi için yaz tatili iyi bir fırsattır. Sınavlara hazırlanacak öğrenciler için de bulunmaz bir zaman olan bu sürede ön hazırlık olarak çalışmalara başlanabilir.Yılbaşı: 1 Ocak 2017-PazarUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2017- PazarEmek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2017- PazartesiGençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2017- CumaRamazan Bayramı: 25-26-27 Haziran 201715 Temmuz Şehitleri Anma Günü: 15 Temmuz 2017 CumartesiZafer Bayramı: 30 Ağustos 2017- ÇarşambaKurban Bayramı: 1-2-3-4 Eylül 2017Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2017- PazarPeki karneler hangi tarihte öğrencilere dağıtılacak? İkinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak ve 8 Haziran 2018 Cuma günü sona erecek. İşte yapılan son dakika açıklaması ve tüm bilgilerle sizlerleyiz.Yılbaşı: 1 Ocak 2017-PazarUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2017- PazarEmek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2017- PazartesiGençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2017- CumaRamazan Bayramı: 25-26-27 Haziran 201715 Temmuz Şehitleri Anma Günü: 15 Temmuz 2017 CumartesiZafer Bayramı: 30 Ağustos 2017- ÇarşambaKurban Bayramı: 1-2-3-4 Eylül 2017Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2017- Pazar