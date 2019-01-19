Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman sona erecek?

E-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-okula giriş yapmak oldukça kolay bir işlemdir. Öğrencilerin tek yapması gereken şey kimlik numaraları ile birlikte okul numaralarını girmektir. Son olarak da güvenlik resminde yer alan harf ve rakamları gerekli kutucuğa doğru bir şekilde giren öğrenciler sisteme giriş yapabiliyor. Güvenlik resminde yazılı olan karakterler ile ilgili herhangi bir sorun yaşayan ve bu karakterleri görmekte sıkıntı çeken öğrencilerin yenileme butonu sayesinde bu güvenlik resmini yenileyebileceklerini de belirtelim. Beraberinde ise karşınıza bir takım doğrulama işlemleri ile alakalı olarak sorular çıkabilir. Bunları da doğu bir şekilde cevaplayarak sisteme giriş yapabilirsiniz. E okul veli bilgilendirme sistemi olduğu için aynı şekilde öğrencinin notlarını ve sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen veliler de bu sistemi kullanabilirler.



E-OKUL HAKKINDA MERAK EDİLENLER



Milli Eğitim bakanlığı tarafından MEBBİS yani Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri projesi olarak 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılan E okul, bir okul yönetim bilgi sistemi olan web yazılımıdır. E-okul veli bilgilendirme sistemi aslında iki farklı şekilde hizmet veren bir sistemdir. Bu hizmetlerden ilki yönetim bilgi sistemi iken diğer hizmet ise veli bilgilendirme sistemidir. Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden öğretmenler, öğrencilerine dair tüm bilgileri sisteme girebilme imkanını yakalarken, Veli Bilgilendirme Sistemi sayesinde de hem öğrenciler hem de veliler öğrenciye ait öğretmeni tarafından verilen tüm bilgileri görme imkanına erişiyorlar. Sisteme girmek isteyen öğrencilerin yapması gereken tek şey ise güvenlik kodu ile birlikte T. C. Kimlik numarasını ve okul numarasını girmekten geçiyor. E okul Veli bilgilendirme sistemine giriş yapmak işte bu kadar kolay bir işlem.Sisteme giriş yapılan tüm bu bilgilerin öğrenci tarafından görülebilmesi velilerin ders öğretmenlerine soracakları birçok soru için veli toplantılarını beklemelerini önlüyor ve velilerin merak ettiği birçok şeyi gözler önüne seriyor. Ayrıca öğrencilerde bu sistem üzerinden öğrencilik hayatlarının kağıt üzerinde ne durumda olduğunu da görebiliyor.Öğrenciler ve bu öğrencilerin velileri Veli bilgilendirme sistemi sayesinde öğrencinin devamsızlık durumunu, girdiği sınavların sonuçlarını, şube başarı ortalamalarını, sınav tarihlerini, aldığı belgeleri, karne notlarını, yıl sonu notlarını, sınıf bilgilerini, nakil durumunu ve haftalık ders programını görebilmektedir.



E-OKUL ÜZERİNDEN NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA



Ortaöğretime geçebilmek için bekleyen öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına MEB'in https://e-okul.meb.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Sonuç bilgilerinde, öğrencinin kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacak.



E OKUL KARNE NOTU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN...





E OKUL'DAN DEVAMSIZLIK ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN...





E OKUL'DAN SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN...







E okul fobim var



— Fatoş (@fatooyilmaz34) 21 Aralık 2016 yapmak oldukça kolay bir işlemdir. Öğrencilerin tek yapması gereken şey kimlik numaraları ile birlikte okul numaralarını girmektir. Son olarak da güvenlik resminde yer alan harf ve rakamları gerekli kutucuğa doğru bir şekilde giren öğrenciler sisteme giriş yapabiliyor. Güvenlik resminde yazılı olan karakterler ile ilgili herhangi bir sorun yaşayan ve bu karakterleri görmekte sıkıntı çeken öğrencilerin yenileme butonu sayesinde bu güvenlik resmini yenileyebileceklerini de belirtelim. Beraberinde ise karşınıza bir takım doğrulama işlemleri ile alakalı olarak sorular çıkabilir. Bunları da doğu bir şekilde cevaplayarak sisteme giriş yapabilirsiniz.olduğu için aynı şekilde öğrencinin notlarını ve sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen veliler de bu sistemi kullanabilirler.Milli Eğitim bakanlığı tarafından MEBBİS yani Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri projesi olarak 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılan E okul, bir okul yönetim bilgi sistemi olan web yazılımıdır.aslında iki farklı şekilde hizmet veren bir sistemdir. Bu hizmetlerden ilki yönetim bilgi sistemi iken diğer hizmet ise veli bilgilendirme sistemidir. Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden öğretmenler, öğrencilerine dair tüm bilgileri sisteme girebilme imkanını yakalarken, Veli Bilgilendirme Sistemi sayesinde de hem öğrenciler hem de veliler öğrenciye ait öğretmeni tarafından verilen tüm bilgileri görme imkanına erişiyorlar. Sisteme girmek isteyen öğrencilerin yapması gereken tek şey ise güvenlik kodu ile birlikte T. C. Kimlik numarasını ve okul numarasını girmekten geçiyor.sistemine giriş yapmak işte bu kadar kolay bir işlem.Sisteme giriş yapılan tüm bu bilgilerin öğrenci tarafından görülebilmesi velilerin ders öğretmenlerine soracakları birçok soru için veli toplantılarını beklemelerini önlüyor ve velilerin merak ettiği birçok şeyi gözler önüne seriyor. Ayrıca öğrencilerde bu sistem üzerinden öğrencilik hayatlarının kağıt üzerinde ne durumda olduğunu da görebiliyor.Öğrenciler ve bu öğrencilerin velileri Veli bilgilendirme sistemi sayesinde öğrencinin devamsızlık durumunu, girdiği sınavların sonuçlarını, şube başarı ortalamalarını, sınav tarihlerini, aldığı belgeleri, karne notlarını, yıl sonu notlarını, sınıf bilgilerini, nakil durumunu ve haftalık ders programını görebilmektedir.Ortaöğretime geçebilmek için bekleyen öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına MEB'in https://e-okul.meb.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Sonuç bilgilerinde, öğrencinin kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacak.



Milli Eğitim bakanlığı tarafından MEBBİS yani Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri projesi olarak 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılan E okul, bir okul yönetim bilgi sistemi olan web yazılımıdır. E-okul veli bilgilendirme sistemi aslında iki farklı şekilde hizmet veren bir sistemdir. Bu hizmetlerden ilki yönetim bilgi sistemi iken diğer hizmet ise veli bilgilendirme sistemidir. Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden öğretmenler, öğrencilerine dair tüm bilgileri sisteme girebilme imkanını yakalarken, Veli Bilgilendirme Sistemi sayesinde de hem öğrenciler hem de veliler öğrenciye ait öğretmeni tarafından verilen tüm bilgileri görme imkanına erişiyorlar. Sisteme girmek isteyen öğrencilerin yapması gereken tek şey ise güvenlik kodu ile birlikte T. C. Kimlik numarasını ve okul numarasını girmekten geçiyor. E okul Veli bilgilendirme sistemine giriş yapmak işte bu kadar kolay bir işlem.Sisteme giriş yapılan tüm bu bilgilerin öğrenci tarafından görülebilmesi velilerin ders öğretmenlerine soracakları birçok soru için veli toplantılarını beklemelerini önlüyor ve velilerin merak ettiği birçok şeyi gözler önüne seriyor. Ayrıca öğrencilerde bu sistem üzerinden öğrencilik hayatlarının kağıt üzerinde ne durumda olduğunu da görebiliyor.Öğrenciler ve bu öğrencilerin velileri Veli bilgilendirme sistemi sayesinde öğrencinin devamsızlık durumunu, girdiği sınavların sonuçlarını, şube başarı ortalamalarını, sınav tarihlerini, aldığı belgeleri, karne notlarını, yıl sonu notlarını, sınıf bilgilerini, nakil durumunu ve haftalık ders programını görebilmektedir.



E-OKUL ÜZERİNDEN NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA



Ortaöğretime geçebilmek için bekleyen öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına MEB'in https://e-okul.meb.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Sonuç bilgilerinde, öğrencinin kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacak.





Okullar ne zaman açılacak? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyenler buraya... Peki 15 tatilin biteceği tarih belli oldu mu? 18 Ocak Cuma günü tatile giren okullar ne zaman başlayacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın tatil açıklaması ve tüm detaylarla sizlerleyiz.2018-2019 eğitim öğretim yılı kapsamında okullar 17 Eylül tarihi itibari ile açıldı. eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak. 15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek.1. Mutlaka bir tatil programı hazırlayın.2. Ailenizle birlikte tatil yapın.3. Tatilde ders çalışmayı ihmal etmeyin.4. Günün, haftanın ve yarıyıl tatilinin sonunda ulaşmayı düşündüğünüz yeni hedefler belirleyin.5. Konu tekrarı yapın.6. Eksik kalan konuları tamamlayın.7. Yeni konulara çalışın.8. Bolca kitap okuyun.9. Dinlenmeye ve gezmeye vakit ayırın.10. Sosyal faaliyetlere (tiyatro, sinema, konser, spor vb) zaman yaratın.