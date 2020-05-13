Okullar kaçıncı sınıflara açılacak?

Okulların açılacağı tarihe ilişkin araştırmalar sürerken bir yandan da hangi sınıflara okulların açılacağı soruluyor. Buna yönelik değerlendirmelerde kaçıncı sınıflara açılacağı merakle izleniyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların ne zaman açılacağı ve yaz aylarında yapılacak telafi eğitimlerine ilişkin, önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medyadaki 'Okullar 1 Haziran'da açılıyor' iddialarına da değinen Bakan Ziya Selçuk, pek çok formüle karşı senaryoları olduğunu duyurdu.

Bakan Selçuk ayrıca, kendisine yöneltilen 'Okullar ne zaman açılacak?' sorusuna ilişkin detaylı yanıtlar.

Son zamanların merakla araştırıldığı okullar açılacak mı sorusu günden güne büyük merak konusu oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı milyonlarca öğrenci ve veli için bir tarih hedeflediklerini duyurdu. Peki okullar ne zaman açılacak?Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı:"Okullar şu tarihte açılacak kararını bakanlık olarak alma durumunda değiliz. Bütün bakanlıklardan görüş alınarak bir karar alınacak. Biz 1 Haziran'da kademeli olarak açılmasını istiyoruz ama süreç dinamik.Bizim 1 Haziran için birden fazla planımız var. İnşallah her şey yolunda gider 1 Haziran'da okulları açarız. Ya da kısmi bir açılmaya gidebiliriz. Önümüzdeki haftalarda şartlara bakacağız, ilgili kuruluşlarla bakacağız ve değerlendireceğiz.Bir öğrencimiz, çocuğumuz devamsızlıktan kalmadıysa bir üst sınıfa geçecek fakat sorumlu olarak geçecek. Biz çocuğun lehine olan kararı vermekteyiz. Yasal olarak da düzenleme yapıldı."Türkiye'de Avrupa'nın birçok ülkesinin nüfusundan daha fazla sayıda öğrenci olduğuna işaret eden Bakan Selçuk, alınan tüm kararların birçok hane halkını doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendirdiğini söyledi. Bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde Uzaktan Eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır.