Okullar kaçıncı sınıflara açılacak?

Okullar kaçıncı sınıflara açılacak sorusu hem öğrenciler hem de öğretmenler kadar velilerin de merak ettiği bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Okulların ne zaman açılacağına ilişkin ilk açıklamalar Milli Eğitim Bakanı'ndan gelmişti. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaların ardından, özellikle sosyal medyada 'Okullar 1 Haziran'da açılıyor' iddiaları yoğun bir şekilde konuşulmaya başlandı. Bu durumun akabinde, 'Okullar 1 Haziran'da açılacak mı?' sorusunun yanıtı da merak konusu oldu.

13 Mayıs 2020 02:39
Okullar kaçıncı sınıflara açılacak?
Okulların açılacağı tarihe ilişkin araştırmalar sürerken bir yandan da hangi sınıflara okulların açılacağı soruluyor. Buna yönelik değerlendirmelerde kaçıncı sınıflara açılacağı merakle izleniyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların ne zaman açılacağı ve yaz aylarında yapılacak telafi eğitimlerine ilişkin, önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medyadaki 'Okullar 1 Haziran'da açılıyor' iddialarına da değinen Bakan Ziya Selçuk, pek çok formüle karşı senaryoları olduğunu duyurdu. Bakan Selçuk ayrıca, kendisine yöneltilen 'Okullar ne zaman açılacak?' sorusuna ilişkin detaylı yanıtlar. Okullar kaçıncı sınıflara açılacak?
Son zamanların merakla araştırıldığı okullar açılacak mı sorusu günden güne büyük merak konusu oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı milyonlarca öğrenci ve veli için bir tarih hedeflediklerini duyurdu. Peki okullar ne zaman açılacak?



OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı:

"Okullar şu tarihte açılacak kararını bakanlık olarak alma durumunda değiliz. Bütün bakanlıklardan görüş alınarak bir karar alınacak. Biz 1 Haziran'da kademeli olarak açılmasını istiyoruz ama süreç dinamik.

Bizim 1 Haziran için birden fazla planımız var. İnşallah her şey yolunda gider 1 Haziran'da okulları açarız. Ya da kısmi bir açılmaya gidebiliriz. Önümüzdeki haftalarda şartlara bakacağız, ilgili kuruluşlarla bakacağız ve değerlendireceğiz.

Bir öğrencimiz, çocuğumuz devamsızlıktan kalmadıysa bir üst sınıfa geçecek fakat sorumlu olarak geçecek. Biz çocuğun lehine olan kararı vermekteyiz. Yasal olarak da düzenleme yapıldı."

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Türkiye'de Avrupa'nın birçok ülkesinin nüfusundan daha fazla sayıda öğrenci olduğuna işaret eden Bakan Selçuk, alınan tüm kararların birçok hane halkını doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendirdiğini söyledi. Bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde Uzaktan Eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır.

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