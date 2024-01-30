Okullar bir hafta daha tatil mi? Okullar 1 ay tatil mi?

2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre, ikinci dönem ara tatili 8 Nisan-12 Nisan arasında yapılacak. İkinci dönem ara tatili sonrasında, okullar 14 Haziran 2024 tarihinde yaz tatiline girecek.

Son günlerde, bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde, "okulların bir hafta daha tatil olacağı" ve "okulların 1 ay tatil olacağı" yönünde iddialar yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, "2023-2024 eğitim öğretim yılı takviminde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Okullar, 5 Şubat 2024 tarihinde yarıyıl tatilinden dönecek ve ikinci dönem ara tatili 8 Nisan-12 Nisan arasında yapılacaktır" denildi.

Böylece, okullar bir hafta daha tatil olmayacak ve okullar 1 ay tatil olmayacak.

