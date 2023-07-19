Haber Tarihi: 19 Temmuz 2023 11:34 - Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2023 11:34

Okullar 4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı? Okullar kaç gün olacak? MEB açıkladı

Okullar 4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı? Okullar kaç gün olacak? MEB açıkladı.... Bazı Avrupa ülkelerinde okulların haftalık 3 gün tatil olması için harekete geçildi. Enerjiden yüzde 60 tasarruf sağlanması amacıyla okulların 4 güne indirilmesi teklifine destek verildi. Peki uygulama Türkiye'de de resmileşecek mi?

Okullar 4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı? Okullar kaç gün olacak? MEB açıkladı
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Okullar 4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı? Okullar kaç gün olacak? MEB açıkladı... Okullar 4 gün olacak iddiaları Avrupa'da velileri ayağa kaldırırken, konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. İzlanda'nın ardından İngiltere de haftada 4 gün okula gidilmesine yönelik hazırlıklarını gerçekleştiriyor. İngiltere Okul ve Kolej Liderleri Derneği geçtiğimiz aylarda, artan maliyetler nedeniyle bu düzenlemeyi desteklediklerini açıkladı. 
OKULLAR 4 GÜN MÜ OLACAK, OKUL 3 GÜN TATİL Mİ OLACAK?
Avrupa'da yaşanan bu gelişmeler karşısında Türkiye'deki öğrenci velileri de uygulamaya Türkiye'de de geçilip geçilmeyeceği konusunu araştırıyor. Yeni Bakanlar Kurulu'nun bu yönde karar alıp almayacağı merak konusu.

Türkiye'de ise Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bu konu hakkında henüz bir açıklama yapılmış değil.

Açıklamanın gelmesi halinde haberimizde yer alacak. Hali hazırda ülkemizde 5 gün eğitim 2 gün tatil uygulaması mevcut.

Ancak bu 2 günde de öğrenciler tatil yerine dershane ve benzeri kurumlara giderek eğitim almaya devam ediyorlar. Bu da öğrencilerin gelişmesine ket vuruyor.

Peki sizce Türkiye'nin 4 gün okul 3 gün tatil sistemine geçmesi iyi mi olurdu yoksa kötü mü olurdu?

OKULLARIN 4 GÜN OLMASINA VELİLER TEPKİLİ

Dört gün okul uygulamasını destekleyenler, enerji fiyatlarındaki artışın okullara yılda 500 bin pounda varan yükler getirdiğine işaret etti ve 4 gün öğretimin enerji tasarrufuna da katkıda bulunacağını savundu.


Plana en şiddetli eleştiriler ise velilerden geliyor. Böyle bir kararın çocukların öğreniminde olumsuz sonuçları olabileceğini savunuyorlar.

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meb
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