Okullar 27 Mayıs'a kadar tatil mi? Okul açıklaması

Hayır, okulların kapalı kalacağı tarih açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okullar tatil mi? sorusunun henüz belli olmadığını açıkladı. Okul açıklamasında 27 Mayıs'a kadar okulların tatil olduğu konusu netlik kazanmadı. Bilim Kurumu Toplantısı'nın ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamada bulundu. Peki okullar ne zaman açılacak? İşte detaylı bilgiler... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların uzatılacağını söyledi. Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı.

28 Nisan 2020 02:48
Okullar 27 Mayıs'a kadar tatil mi? Okul açıklaması
27 Mayıs'a kadar okulların kapalı kalacağına ilişkin resmi açıklama yapılmadı. Resmi açıklamayı bekleyen veliler ve öğrenciler okulların açık olduğu tarih konusunda tatil mi? sorusuna cevap bulamadı. Eğitimde elbette kayıplar olacaktır. Elbette eksikler olacaktır. Çocuklarımızın her türlü ihtiyacı için tüm senaryolara hazırız. Bu yolculuğu koşuyu yürüteceğiz inşallah. Bilim Kurlulunn önerisiyle önümüzdeki süreci bir mütted daha uzatıyoruz. 30 Nisan tarihi ortak kararla ortaya konuldu.



MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı canlı yayında veliler ve öğrenciler tarafından merak edilen okulların açılması, telafi eğitimi sorularını cevaplandırdı. Telafi eğitimleri hakkında konuşan Selçuk" Temmuz ve Ağustosu çok düşünmüyoruz, çok planlamıyoruz, Bizim öncesinde ve sonrasındaki dönemlere ilişkin çalışmalarımız, daha baskın ama böyle bir kriz durumunda dünyanın yaptığı işler gibi biz de senaryo ve takvim neyi gösterirse ona göre düzenlememizi yapacağız. Yaz ayları için bir planlamamız açıkçası yok. (Eylül ve Ekim) daha ağır basıyor ve onun öncesindeki dönem için çalışmalarımız var. Yani mayıs ve haziran ayları için planlamalarımız var ama Temmuz ve Ağustos ayı için çok fazla bir planlama üzerinde çalışmıyoruz."dedi.

"YAZIN OKULLAR AÇIK OLACAK YORUMU DOĞRU DEĞİL"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı canlı yayında soruları cevapladı.Telafi eğitimi için "3. aşamada telafi eğitimi yapacağız. 2 ay okullarımız tatil oldu diyelim. Biz okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapmayız. Telafi hızlandırılmış bir eğitimdir. EBA ile yapmaya çalıştığımız bir eğitimdir. Yazın okullar açık olacak yorumu kesinlikle doğru değil." dedi.



İşte yapılan açıklamalar:

"Bizim için mayıs, haziran ayları çok önemli. Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine bağlı olarak dünyadaki ve Türkiye'deki duruma bakarak mayıs, haziran aylarını değerlendirmek bizim açımızdan çok kritik. Diyelim ki bu tür bir durum söz konusu olmadı. O zaman bizim için temmuz ve ağustos ayları, daha çok tatil olarak değerlendirmek istediğimiz aylar. O nedenle ağırlıklı olarak mayıs, haziran aylarını çok önemsiyoruz. Bu senaryo gerçekleşmezse eylül ve ekim ayları bizim açımızdan çok kritik..."

"Hem mayıs, haziran önemli hem de eylül, ekim önemli. Bunların hepsi için gün gün, hafta hafta planlarımız hazır. Bu belirsizliğin sürmesini istemiyoruz. Bir an önce netleşmesi için çaba gösteriyoruz. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu süreçler yeniden masaya yatırılacak ve çok kısa bir zamanda kamuoyu ile bunu paylaşma imkânımız olacak."



Selçuk, telafi eğitimlerini de mayıs-haziran ile eylül-ekim için daha ağırlıklı olarak düşündüklerini bildirdi.

Okullar ne zaman açılacak, 30 Nisan'da okullar açılacak mı? Gözler Bakanlar Kurulu Toplantısı'na çevrildi!
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavla ilgili bir soru üzerine Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme ve bayram sonrasına ilişkin mesajlarını dile getirerek, "Bu mesajlar çerçevesinde de eğitimde de normalleşme ve aşama aşama da olsa belirli iş ve işlemleri hayata geçirme planlamalarımız var..."

"Çok kısa bir süre içinde hem sınavlarla hem başka hususlarla ilgili ki zaten LGS açısından bakıyoruz meseleye. LGS ile ilgili neyi nasıl yapacağımız konusunda çok kısa süre içerisinde çok daha teknik ve ayrıntılı bilgileri paylaşacağız." diye konuştu.

Salgın sonrası eğitimde normale dönüşle ilgili takvimin sorulması üzerine Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu hafta bu konuyla ilgili detaylı çalışmalar yoğunlaşmaya başladı. İster yaş gruplarına, sınıf gruplarına, isterse bazı eğitim öğretim kademelerinin düzenlenmesine ilişkin farklı adımlar planladık. Bu adımların hangisini nasıl yapacağımızı."

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