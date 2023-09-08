Okulda bilek güreşinden Dünya Şampiyonluğuna

Giresun'da okulundaki öğrencileri yenerek başladığı bilek güreşinde kendini geliştiren Deva Dübüş, Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlukları elde etti.



Bulancak Atatürk Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisiyken bilek güreşi müsabakalarını meraklı gözlerle izleyen Deva Dübüş'ü, beden eğitimi öğretmeni Ersan Kelleci fark ederek yanına çağırdı.



Kelleci'nin isteği üzerine müsabakalara katılan Deva, yarıştığı 8'inci sınıftaki erkek öğrencilerin bileğini büktü. Öğretmeninin de yönlendirmesi ile bu sporda kendini geliştiren Deva, milli sporcu olarak yarışmalara katılmaya başladı.



Bu yıl ilk kez katıldığı Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda ilk altın madalyasını kazanan 14 yaşındaki sporcu, Moldova'nın başkenti Kişinev'de 9-18 Haziran'da gerçekleştirilen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası ile 25 Ağustos-3 Eylül'de Kazakistan'ın Almatı şehrindeki Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda da altın madalya elde etti.



"ZİRVE TEK KİŞİLİKTİR"



Milli sporcu Deva Dübüş, AA muhabirine, Avrupa ve dünya şampiyonluklarının bilek güreşine başlarken kendisine çok uzak geldiğini söyledi.



Şampiyonluk kazanacağını düşünmediğini ifade eden sporcu, "Emek verince oluyormuş, çok çalışınca gerçekten hayallerimize kavuşuyormuşuz. Bunlar benim için imkansızın da ötesindeydi, imkansızı başardım." dedi.



Deva, başarının sırrının azmetmek olduğunu vurgulayarak, kendi sıkletinde formunu korumak için çok fazla çalıştığını belirtti.



Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonluklarının ardından tekrardan başa döndüğünü anlatan milli sporcu, "Şimdi dört gözle nisan ayını bekliyorum. İlk önce tekrardan Türkiye şampiyonluğu, Avrupa ve dünya şampiyonluğu almak istiyorum. Zirveyi bırakmak istemiyorum, zirve tek kişiliktir." diye konuştu.



"MOTİVASYONUM İSTİKLAL MARŞI"



Milli sporcu, "Madalyalardan daha da önemlisi, Türk bayrağını omuzlarıma alıp birincilik kürsüsüne çıkmak, çok farklı bir duygu." ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:



"Kalbinin çarptığını hissediyorsun. İstiklal Marşı'nı avazının çıktığı kadar okumak, o duyguları damarlarında hissetmek çok farklı bir şey. Maçlara çıkarken motivasyonum kesinlikle İstiklal Marşı'nı sonuna kadar okumak oluyor. Bayrağımızı göndere çektirmek çok farklı bir duygu."



Deva, çocukluğunun ikiz erkek kardeşi ve kuzenleriyle sokaklarda oynayarak geçtiğini, bunun da güçlü olmasına katkı sağladığına inandığını sözlerine ekledi.



