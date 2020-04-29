Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklama yapıyor. Bakan Ziya Selçuk, okul tatilinin 31 Mayıs'a uzadığını açıkladı. Ayrıca Bakan Selçuk, tüm öğrencilerin sınıflarını geçeceğini duyurdu."Yapılan mücadele çerçevesinde almış olduğumzu kararları yüce milletimizle paylaşıyoruz. Avrupa'nın birçok ülkesinden fazla öğrencimiz varç. Yaklaşık 1 milyon öğretmenimiz var."Süreç uzadıkça motivasyon düşecektir, sıkılmalar olacaktır, bunları tahmin ediyoruz.. Velilerde ricamız, uzaktan eğitiem sıkı tutunsunlar. 16 Mart'ta okullara ara verdik ve uzaktan eğitim planımızı yürürlüğe koyduk."11 ve 12. sınıftaki öğrencilerimizin EBA Akademi Destek'e olan ilgilerinin farkındayız. Buraya da kayıt 1 milyon yaklaştı. EBA'da ilk 15 günde ders sayısı 650 bini aştı. Öğrencilerimiz zamandan bağımsız EBA ile eğitimlerini sürdürebiliyorlar.. Sosyal mesafe için arkadaşlarımızla çalışma yapıyoruz, nasıl bir oturma düzeni olacak, farklı tedbirler ne olacak, hepsini en güçlü şekilde yapacağız.Telafi eğitimi için takvim sürekli değişiyor. Bu canlı bir takvim. 81 ilin Milli Eğitim Müdürü ile telafi eğitimi için görüşeceğiz.Okullar açılınca da yapılacak eğitim telafi eğitimidir.