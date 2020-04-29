Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklama yapıyor. Bakan Ziya Selçuk, okul tatilinin 31 Mayıs'a uzadığını açıkladı. Ayrıca Bakan Selçuk, tüm öğrencilerin sınıflarını geçeceğini duyurdu.
İŞTE BAKAN SELÇUK'UN AÇIKLAMALARI
"Yapılan mücadele çerçevesinde almış olduğumzu kararları yüce milletimizle paylaşıyoruz. Avrupa'nın birçok ülkesinden fazla öğrencimiz varç. Yaklaşık 1 milyon öğretmenimiz var. Aldığımzı kararlar Türkiye'de çok sayıda hane halkını yakından ilgilendiriyor. Dünya ülkelerinin birçoğundan önce uzaktan eğitime geçtik ve bunun faydalarını gördük. Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edecek."
"Süreç uzadıkça motivasyon düşecektir, sıkılmalar olacaktır, bunları tahmin ediyoruz. Eskisi gibi normal hayata dönmek için tüm adımları zamanı gelince atacağız. Yüz binlerce öğretmenle uzak eğitime destek veriyrouz. Velilerde ricamız, uzaktan eğitiem sıkı tutunsunlar. 16 Mart'ta okullara ara verdik ve uzaktan eğitim planımızı yürürlüğe koyduk."
Uzaktan eğitimdeki amacımız çocukların okuldan soğumaması, derslerinden kopmamasıdır. 11 ve 12. sınıftaki öğrencilerimizin EBA Akademi Destek'e olan ilgilerinin farkındayız. Buraya da kayıt 1 milyon yaklaştı. EBA'da ilk 15 günde ders sayısı 650 bini aştı. Öğrencilerimiz zamandan bağımsız EBA ile eğitimlerini sürdürebiliyorlar.
LGS tarihi hafta başında yapılacak kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanımız açıklama yapacak. Sosyal mesafe için arkadaşlarımızla çalışma yapıyoruz, nasıl bir oturma düzeni olacak, farklı tedbirler ne olacak, hepsini en güçlü şekilde yapacağız.
Telafi eğitimi için takvim sürekli değişiyor. Bu canlı bir takvim. 81 ilin Milli Eğitim Müdürü ile telafi eğitimi için görüşeceğiz. Telafi için her bölge için, her yaş grubu konuşacağız. Televizyon ve internetten eğitim, bir telefi eğitimidir. Okullar açılınca da yapılacak eğitim telafi eğitimidir.
HERKES BİR ÜST SINIFA GEÇTİ
Sınıf geçmeyle ilgili 1. dönemde alınan notlar geçerli olacak. Öğrencilerimiz, not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu bir şekilde bir üst sınıfa geçecekler. Şu anda 2. dönem için not vermek mümkün değil. Öğrencilerimiz sıkıntı yaşamasın, zayıfları varsa sorumlu şekilde üst sınıfa geçecekler.
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İŞTE BAKAN SELÇUK'UN AÇIKLAMALARI
"Yapılan mücadele çerçevesinde almış olduğumzu kararları yüce milletimizle paylaşıyoruz. Avrupa'nın birçok ülkesinden fazla öğrencimiz varç. Yaklaşık 1 milyon öğretmenimiz var. Aldığımzı kararlar Türkiye'de çok sayıda hane halkını yakından ilgilendiriyor. Dünya ülkelerinin birçoğundan önce uzaktan eğitime geçtik ve bunun faydalarını gördük. Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edecek."
"Süreç uzadıkça motivasyon düşecektir, sıkılmalar olacaktır, bunları tahmin ediyoruz. Eskisi gibi normal hayata dönmek için tüm adımları zamanı gelince atacağız. Yüz binlerce öğretmenle uzak eğitime destek veriyrouz. Velilerde ricamız, uzaktan eğitiem sıkı tutunsunlar. 16 Mart'ta okullara ara verdik ve uzaktan eğitim planımızı yürürlüğe koyduk."
Uzaktan eğitimdeki amacımız çocukların okuldan soğumaması, derslerinden kopmamasıdır. 11 ve 12. sınıftaki öğrencilerimizin EBA Akademi Destek'e olan ilgilerinin farkındayız. Buraya da kayıt 1 milyon yaklaştı. EBA'da ilk 15 günde ders sayısı 650 bini aştı. Öğrencilerimiz zamandan bağımsız EBA ile eğitimlerini sürdürebiliyorlar.
LGS tarihi hafta başında yapılacak kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanımız açıklama yapacak. Sosyal mesafe için arkadaşlarımızla çalışma yapıyoruz, nasıl bir oturma düzeni olacak, farklı tedbirler ne olacak, hepsini en güçlü şekilde yapacağız.
Telafi eğitimi için takvim sürekli değişiyor. Bu canlı bir takvim. 81 ilin Milli Eğitim Müdürü ile telafi eğitimi için görüşeceğiz. Telafi için her bölge için, her yaş grubu konuşacağız. Televizyon ve internetten eğitim, bir telefi eğitimidir. Okullar açılınca da yapılacak eğitim telafi eğitimidir.
HERKES BİR ÜST SINIFA GEÇTİ
Sınıf geçmeyle ilgili 1. dönemde alınan notlar geçerli olacak. Öğrencilerimiz, not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu bir şekilde bir üst sınıfa geçecekler. Şu anda 2. dönem için not vermek mümkün değil. Öğrencilerimiz sıkıntı yaşamasın, zayıfları varsa sorumlu şekilde üst sınıfa geçecekler.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın