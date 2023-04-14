Okul Sporları Judo Birinciliği müsabakaları başladı

Okul Sporları Gençler Türkiye Judo Birinciliği müsabakaları, Samsun'un Bafra ilçesinde başladı.



Bafra Yeni Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara 61 ilden 400 civarında sporcu katılıyor.



Turnuva, cumartesi günü sona erecek.



Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, turnuvanın Bafra'da yapılmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Kahramanmaraşlıyım, burada bulunan Kahramanmaraşlı sporcularımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Sporda bizlere ilk öğretilen şey ahlak, sporun güzel ahlakı. Bedeninizi ne kadar disiplin etseniz de ruhunuzu disiplin etmediğiniz takdirde bu sporu yapmanız mümkün değildir. Beden ve ruh bütünlüğü içinde bu sporun hayat biçimi olması en büyük amacımız." ifadelerini kullandı.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci de güzel bir organizasyon olması temennisinde bulundu.





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