Okul Sporları Futsal Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na katılacak

Okul Sporları Futsal Milli Takımı, 8 - 17 Ekim tarihlerinde Sırbistan'da düzenlenecek Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) Futsal Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.



Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Okul Sporları Futsal Milli Takımı son hazırlık kampını TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Çalışmalarını tamamlayan milliler, yarın Belgrad'a hareket edecek.



Organizasyonda Türkiye'yi geçtiğimiz yıl okul sporlarında Türkiye birincisi olan Özel Merter Final Anadolu Lisesi kız ve erkek takımları temsil edecek.



- "Okul çağındaki her öğrenci, sporda bir başarı hikayesi yazabilecek potansiyele sahip"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporculara Futsal Dünya Şampiyonası'nda başarı dileğinde bulundu.



Okul sporlarına çok önem verdiklerini aktaran Bakan Bak, "Okullarımız sayesinde çocuklarımız sporla buluşuyor. Milli Eğitim Bakanlığımızın değerli öğretmenlerine, idarecilerine, antrenörlere bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Çocuklarını spora yönlendiren anne ve babalara da şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.



Bakan Bak, okul çağındaki her öğrencinin sporda bir başarı hikayesi yazabilecek potansiyele sahip olduğunu belirterek, şunları ifade etti:



"Ailelerimiz çocuklarının elinden tutup tesislerimize getirdiğinde, çocuklarımıza imkan verildiğinde onların neleri başarabildiklerini hep birlikte izliyoruz. Farklı branşlarda milli sporcularımız Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kazanıyor. Şimdi de Sırbistan'ın Başkenti Belgrad'da Futsal Dünya Şampiyonası düzenlenecek. Ülkemizi temsil edecek olan sporcularımıza başarılar diliyorum, milli sporcularımızın bizleri gururlandıracak bir sonuç elde edeceklerine inanıyorum.".



Çocukların spor aracılığıyla sosyalleşmesinin ve spor yapma alışkanlığı kazanmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Bak, "Spor, sağlıklı bir kuşağın yetiştirilmesi açısından önemli. Aynı zamanda spor yapan çocuk disiplinli olur, bu durum okulunda da başarılı olmasını sağlar. Obezite olmasını önler. Teknoloji bağımlısı olma oranı azalır. Ülkemizin 81 ilinde, ilçelere varıncaya kadar 15 bine yakın tesis var. Ailelerden, gençlerden ricam tesislerimizi doldurun, spor yapın. Tesislerimiz sizlere her zaman açık." değerlendirmesinde de bulundu.