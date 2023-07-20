Haber Tarihi: 20 Temmuz 2023 11:06 - Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2023 11:06

Okul kayıtları başladı mı? (2023 /2024-MEB) Ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin e-Kayıt sonuçları erişime açıldı. Peki, ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? 5,6,7,8. sınıf kayıtları ne zaman başlıyor? (2023 /2024-MEB)

Okul kayıtları başladı mı? (2023 /2024-MEB) Ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor?
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2022-2023 eğitim ve öğretim döneminin sona ermesiyle öğrenciler karne heyecanı yaşadı. 3 ay sürecek yaz tatilinin başlamasıyla şimdi de gelecek eğitim yılının okul kayıtları gündeme geldi. İlkokula çocuklarını kaydettirecek veliler olmak üzere pek çok kişi araştırmalarına hız verdi. Peki, ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? 5,6,7,8. sınıf kayıtları ne zaman başlıyor? (2023 /2024-MEB) 
ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? (2023 /2024-MEB)

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin e-Kayıt sonuçları erişime açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ana sınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin e-kayıt sonuçlarına, e-Devlet Kapısı'nda "Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)" hizmeti üzerinden ulaşılabilecek. İşte E-Devlet adrese bağlı okul kaydı bilgisi sorgulama ekranı.

E-KAYIT SONUCU SORGULAMA EKRANI

İLKOKUL VE ANAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlaması, takvime göre 14 Ağustos itibariyle başlayacak. Anaokulu kayıtlarının da Ağustos ayının ilk haftası itibariyle başlaması bekleniyor.



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