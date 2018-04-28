Oktay Derelioğlu: 'Beşiktaş formda ama G.Saray kazanırsa...'

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak olurken, siyah beyazlı eski oyuncu Oktay Derelioğlu, Takvim Gazetesi'ne değerlendirmelerde bulundu.Oktay Derelioğlu "Kartal havadan vuracak" başlıklı yazıda, "G.Saray'da Serdar Aziz oynamıyor. İki bekleri Nagatomo ve Mariano da kısa. Quaresma iyi orta kesiyor. Beşiktaş'ın yıldızları Talisca, Negredo ve Babel kafayla avlar" sözlerini kullandıBeşiktaş, Galatasaray'ın en büyük zaafından yararlanacak. Galatasaray'ın duran top zaafı var. Üstelik Serdar Aziz cezası nedeniyle bu derbide forma giyemeyecek. Hava toplarında son haftalarda çok etkiliydi. Bu da Beşiktaş için önemli avantaj. Quaresma, Beşiktaş forvetlerine iyi ortalar kesiyor. Talisca, ligin en çok kafa golü atan oyuncusu... Negredo da hava toplarında etkili. Ayrıca G.Saray'ın bekleri Nagatomo ve Mariano onlara göre kısa.Beşiktaş'ın olaylı Fenerbahçe maçından dolayı bu maçta etkilenmeyeceğini düşünüyorum. Sonuçta o kupa maçı, bu lig maçı. Profesyonelsen her şartta oynamalısın. Profesyonel hayatta herşey var. Bu yüzden Beşiktaş'ın etkileneceğini düşünmüyorum... Derbilerde hep kavga gürültü oluyor. Türk Telekom Stadı'nda da sert bir futbol oynanacaktır.G.Saray'ın seyirci avantajı var. Medipol Başakşehir maçında bunu avantaja çevirdi. Ancak Beşiktaş daha formda. Maçın sonucunu ufak ayrıntılar belirleyecek. Galatasaray kazanırsa şampiyon olur. Kaybeden takım ise şampiyonluğa ulaşamaz. Orta saha önemli bu maçta... Orta sahadaki oyuncuların performansı sonucu belirleyecek.Beşiktaş her zamanki pas trafiğini gerçekleştirirse ve Quaresma yine forvetleri beslerse Kartal'ın önemli pozisyonlar bulabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi Beşiktaş adına derbinin anahtarı pas trafiği. Maçın hakemi Fırat Aydınus, cesur maç yönetsin. Bir hatayı diğer bir hatayla telafi etmesin. Allah yardımcısı olsun.Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Talisca, bu sezon Siyah-Beyazlı formayla 7 kafa golü attı. Süper Lig'de en fazla kafa golü atan takım ise 15 golle Beşiktaş. Kartal'ın Brezilyalı yıldız oyuncusu Anderson Talisca bu sezon 43 resmi maçta 19 gol atıp 5 de asist yaptı. Sambacı, taraftarın sevgilisi konumunda.Quaresma, yaptığı asistlerle dikkat çeken bir isim. Beşiktaş taraftarının gönlünde ayrı bir yere sahip olan Portekizli yıldız bu sezon takımının attığı 10 gole etki etti. Quaresma, Süper Lig'de 4 gol atarken, 6 da asist yaptı. Q7, derbide önemli bir silah.Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, bu sezon 28 Süper Lig maçında 12 gol atarken 4 .