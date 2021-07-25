Oksana Chusovitina, 46 yaşında emekliye ayrıldı

8 kez olimpiyatlara katılan kadın cimnastikçi Oksana Chusovitina, 46 yaşında emekliye ayrıldı.

Oksana Chusovitina, 46 yaşında emekliye ayrıldı
Yaklaşık 30 yıllık profesyonel kariyerinde 8 kez olimpiyatlara katılan kadın cimnastikçi Oksana Chusovitina, 46 yaşında emekliye ayrıldığını açıkladı.

İlk olimpiyat deneyimini 1992'de Barcelona'da, sonuncusunu ise Özbekistan adına Tokyo 2020'de yaşayan Chusovitina, elemeleri geçememesinin ardından gözyaşları içinde profesyonel spor kariyerini noktaladığını belirterek, "Çok fazla insan bana destek verdi. Bunlar, mutluluk gözyaşları. Hala ayaktayım ve mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca Sovyetler Birliği, Özbekistan ve Almanya adına toplam 8 kez olimpiyatlara katılan Chusovitina, bunu başaran tarihteki tek kadın cimnastikçi oldu.

Chusovitina'nın, olimpiyatlarda birer altın ve gümüş, dünya şampiyonalarında ise 3'ü altın olmak üzere 11 madalyası bulunuyor.

Son Dakika Haberleri
Oksana Chusovitina, 46 yaşında emekliye ayrıldı
Alman kadın cimnastikçiler, Tokyo 2020'ye tüm vücudu örten mayolarla katıldı
"İnşallah Tokyo 2020'de milletimizin yüzünü güldüreceğiz"
Olimpiyatların ikinci gününde Çin ilk sıradaki yerini korudu
Olimpiyatların üçüncü gününde Türkiye'yi 9 sporcu temsil edecek
Hatice Kübra: "Altın istiyordum ama nasip bronz oldu"
Hakan Reçber: "Bu madalya benim için büyük gurur"
Tokyo'da ikinci günün Türkiye raporu
Amerika, olimpiyatlarda 17 yıl sonra yenildi!
Japon kardeşler, Tokyo'da tarihe geçti
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play