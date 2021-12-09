Okocha yıllar sonra Kadıköy'e geliyor

Fenerbahçeli eski futbolcu Jay Jay Okocha, Eintracht Frankfurt kafilesiyle İstanbul'a geldi ve maçı izleyenler arasında olacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okocha yıllar sonra Kadıköy'e geliyor
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09 Aralık 2021 01:27
Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt'u konuk edeceği maçta sürpriz bir ziyaretçi olacak.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Jay Jay Okocha, Eintracht Frankfurt kafilesiyle birlikte İstanbul'a gelerek tribünde karşılaşmayı izleyecek. Alman ekibinde Avrupa kariyerine adım atan Okocha, kulübün davetlisi olarak maçı Kadıköy'de takip edecek.

Nijeryalı yıldız Jay Jay Okocha, 1996-1998 yılları arasında 2 sezon Fenerbahçe formasını giymiş, ardından PSG'ye 12 milyon euroya transfer olarak Türkiye rekoruyla ülkemizden ayrılmıştı.


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