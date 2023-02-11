Haber Tarihi: 11 Şubat 2023 11:22 - Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2023 11:22

Ökkeş Elmasoğlu kimdir? Hatay Erzin Belediye Başkan Ökkeş Elmasoğlu kimdir, nereli?

Türkiye tarihinin en büyük deprem felaketinde 42 bin nüfuslu, Osmaniye'ye 15-20 km, Hatay'a 110 km uzak Erzin'de hiçbir binanın yıkılmaması ve hiç can kaybının olmaması dikkat çekti. Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, "Ben herhangi bir şekilde kaçak yapıya müsaade etmedim" açıklamasında bulundu. Peki, Hatay Erzin Belediye Başkan Ökkeş Elmasoğlu kimdir, nereli?

Ökkeş Elmasoğlu kimdir? Hatay Erzin Belediye Başkan Ökkeş Elmasoğlu kimdir, nereli?
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Hatay'ın Erzin ilçesi Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniye ilçede herhangi bir can kaybı ve herhangi bir yıkım olmadığını açıkladı.

Kısa Dalga'nın haberine göre, yerel seçimlerinde CHP'den belediye başkanı seçilen Elmasoğlu, katıldığı bir televizyon programında sarsıcı ve büyük bir deprem olduğu halde 42 bin nüfuslu Erzin'de neden bir yıkım olmadığını ilişkin şunları kaydetti:
'Kaçak yapıya müsaade etmedim, yapana da ceza kestim'

"Ben herhangi bir şekilde kaçak yapıya müsaade etmedim, kendi adıma söyleyeyim. Bazen kızdılar, 'Türkiye'nin tek doğrusu sen misin' dediler... Kendi adıma çok vicdanım rahat, hiçbir şekilde kaçak inşaata izin vermedik. Ama vatandaşımız izin vermezseniz de bir yolunu bulup bir şekilde kaçak inşaatı yapan var. Kaçak inşaattan ceza yazdığımız kesimler ama bir şekilde duyulduğu zaman bu insanlar bu kaçak yapılaşmanın önünü yüzde yüz kesemezseniz de belli bir aşamada kesebiliyorsunuz. En azından kendi adıma bir sorumluluk duymuyorum baktığınız zaman.

Depremden üç - beş gün öncesinde bir vatandaşımız selam verdi, ben selam verdim. Biliyorum biraz sıkıntılı olduğunu çok şey yapmadı. Hayırdır dedim bir şey mi var? Sen biliyorsun dedi, hayırdır dedim "Sen benim binayı yaptırmadın" dedi. Başka yerlerde yapıldı şudur budur ben dedim kimseye izin vermedim dedim bu konuda. Varsa da biz cezasını yazdık gerekeni yaptık diye insanlar bu şekilde alışmışlardı, yani ben onlara da bir şey diyemiyorum."

Ökkeş Elmasoğlu kimdir?
1979 yılında Erzin'de doğan Ökkeş Elmasoğlu ilk, orta ve lise eğitimini Erzin'de tamamladıktan sonra 2002 yılında Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Avukatlık staj sonrasında vatani görevini tamamlayan Elmasoğlu deneyim kazanmak için bir süre İstanbul'da avukatlık yatıktan sonra, 2005 yılında doğduğu ve çok sevdiği memleketi Erzin'e dönerek mesleğine burada devam ettirme kararı aldı. 2005 yılından bu yana Erzin'de ikamet etmekte ve serbest avukatlık yapmaktadır. Bir süre Erzin Belediyesinin de avukatlığını üstlenmiştir. Ökkeş Elmasoğlu evli olup, iki kız çocuğu babasıdır. Geçmiş dönemlerde Erzin Kent Konseyi Başkanlığı da yapan Elmasoğlu, halen Erzin ADD Yönetim Kurulu Üyesi olup, 3 dönem Hatay Barosu Denetim Kurulu Üyeliği'nde görev almıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Belediye Başkan adayı olarak seçimlere katıldı ve halkın büyük desteğiyle Belediye Başkanı seçildi.

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