Okey salonları ne zaman açılır

İNTERNET CAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?



Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada bazı mekanlarla ilgili esneme getirilmesine rağmen internet cafeler ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Yapılan son açıklama şu şekilde: "Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatıldı. Sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, 1 Temmuz'dan itibaren belirli şartlarla faaliyete geçebilecektir. Milli parklar, doğa parkları ve sağlık çalışanları, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır. Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren, Düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirli şartlarla hizmet vermeye başlayabilecektir."







İNTERNET CAFELER DE KAPATILMIŞTI



Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Korona virüs (Kovid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Bakanlığımız tarafından 81 İl Valiliğine Korona virüs Tedbirleri konulu art arda genelge gönderildi.



Genelgeler ile; gece kulüpleri, bar, pavyon, diskotek, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet cafe, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezleri faaliyetleri geçici süreliğine durduruldu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada bazı mekanlarla ilgili esneme getirilmesine rağmen internet cafeler ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Yapılan son açıklama şu şekilde: "Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatıldı. Sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, 1 Temmuz'dan itibaren belirli şartlarla faaliyete geçebilecektir. Milli parklar, doğa parkları ve sağlık çalışanları, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır. Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren, Düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirli şartlarla hizmet vermeye başlayabilecektir."Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Korona virüs (Kovid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Bakanlığımız tarafından 81 İl Valiliğine Korona virüs Tedbirleri konulu art arda genelge gönderildi.Genelgeler ile; gece kulüpleri, bar, pavyon, diskotek, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet cafe, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezleri faaliyetleri geçici süreliğine durduruldu.

Okey salonları ne zaman açılır bilgisi yapılan en son koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmasıyla ilgili açıklamalarda yer almadı. Bunun anlamı, okey salonlarının ne zaman açılacaği belli değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan, düğün ve nikah salonlarının yeniden açılacağını söyledi. Yapılan açıklamaların ardından oyun salonları ve kahvehanelerdeki oyun oynama yasağının duruma gözler çevrildi. Peki, oyun salonları ne zaman açılacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar...Corona virüste vaka sayısının düşmesinin ardından kademeli olarak başlayan normalleşme sürecine yenileri eklendi. Bu kapsamda 18 yaş altı vatandaşlar yanlarında ebeveynleri olarak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Oyun salonu ve kahvehanelerde oyun oynama yasağı alınan yeni kararlar kapsamında tutulmadı.Okey salonları açılacak mı?, kahvelerde okey oynamak yasak mı, okey oynama yasağı kalktı mı? Kahvede okey oynamak soruları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada bazı mekanlarla ilgili esneme getirilmesine rağmen okey salonları, kahvehaneler gibi mekanlarla ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Yapılan son açıklama şu şekilde: "Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den 24.00'e uzatıldı. Sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, 1 Temmuz'dan itibaren belirli şartlarla faaliyete geçebilecektir. Milli parklar, doğa parkları ve sağlık çalışanları, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır. Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren, Düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirli şartlarla hizmet vermeye başlayabilecektir."