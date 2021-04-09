OKEx, spot ticaret için GAL ve TRA'yı Listeliyor

OKEx, Galatasaray Taraftar Token (GAL) ve Trabzonspor Taraftar Token (TRA) piyasamızda listelenmesini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. GAL ve TRA ticareti aşağıdaki programa göre listelenecektir:
1. GAL & TRA yatırma işlemleri 9 Nisan saat 13: 00 TSİ'de açılacaktır.
2. GAL / USDT ve TRA / USDT için spot ticaret 9 Nisan saat 14: 00'de TSİ'de açılacaktır.
3. GAL ve TRA para çekme işlemleri 13 Nisan saat 13: 00 TSİ'de açılacaktır.
Hem GAL hem de TRA, Chiliz platformu için taraftar tokenlarıdır. Her bir taraftar tokenı bir spor takımını veya kulübü temsil eder ve sahiplerine oylama ve üyelik gibi çeşitli haklar verir.
Varlık adı: Galatasaray Taraftar Token
Kısaltma: GAL
Piyasa değeri: 32,945,756 $
Toplam arz: 10.000.000 GAL
Dolaşımdaki arz: 3.507.572 GAL
Varlık adı: Trabzonspor Taraftar Token
Kısaltma: TRA
Ayrıca, OKEx'e GAL / TRA yatıran veya ticaretini yapan kullanıcılar etkinliğe katılmaya hak kazanacak. Kazananlar, iPhone12'lık ödül havuzunu paylaşma ve imzalı forma kazanma şansına sahip olacak.
Etkinlik Dönemi: 9 Nisan 16:00 TSİ - 23 Nisan 16:00 TSİ
Ödül 1: iPhone12 Şanslı Çekilişine Katılmak için Para Yatırın ve Ticaret Yapın
Ödül 2: Arkadaşlarınızı Ekstra 50$ Ödülün Keyfini Çıkarmak İçin Davet Edin
Promosyon sayfası için tıklayınız !
Bu listeyle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen resmi OKEx Telegram grubumuzda veya Destek Merkezi aracılığıyla bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
Risk uyarısı: Dijital varlıkların alım satımı önemli risk içerir ve yatırdığınız sermayenin kaybına neden olabilir. İlgili riskleri tam olarak anladığınızdan ve deneyim seviyenizi, yatırım hedeflerinizi dikkate aldığınızdan emin olmalı ve gerekirse bağımsız finansal tavsiye almalısınız.
OKEx,
9 Nisan 2021
1. GAL & TRA yatırma işlemleri 9 Nisan saat 13: 00 TSİ'de açılacaktır.
2. GAL / USDT ve TRA / USDT için spot ticaret 9 Nisan saat 14: 00'de TSİ'de açılacaktır.
3. GAL ve TRA para çekme işlemleri 13 Nisan saat 13: 00 TSİ'de açılacaktır.
Hem GAL hem de TRA, Chiliz platformu için taraftar tokenlarıdır. Her bir taraftar tokenı bir spor takımını veya kulübü temsil eder ve sahiplerine oylama ve üyelik gibi çeşitli haklar verir.
Varlık adı: Galatasaray Taraftar Token
Kısaltma: GAL
Piyasa değeri: 32,945,756 $
Toplam arz: 10.000.000 GAL
Dolaşımdaki arz: 3.507.572 GAL
Varlık adı: Trabzonspor Taraftar Token
Kısaltma: TRA
Ayrıca, OKEx'e GAL / TRA yatıran veya ticaretini yapan kullanıcılar etkinliğe katılmaya hak kazanacak. Kazananlar, iPhone12'lık ödül havuzunu paylaşma ve imzalı forma kazanma şansına sahip olacak.
Etkinlik Dönemi: 9 Nisan 16:00 TSİ - 23 Nisan 16:00 TSİ
Ödül 1: iPhone12 Şanslı Çekilişine Katılmak için Para Yatırın ve Ticaret Yapın
Ödül 2: Arkadaşlarınızı Ekstra 50$ Ödülün Keyfini Çıkarmak İçin Davet Edin
Promosyon sayfası için tıklayınız !
Bu listeyle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen resmi OKEx Telegram grubumuzda veya Destek Merkezi aracılığıyla bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
Risk uyarısı: Dijital varlıkların alım satımı önemli risk içerir ve yatırdığınız sermayenin kaybına neden olabilir. İlgili riskleri tam olarak anladığınızdan ve deneyim seviyenizi, yatırım hedeflerinizi dikkate aldığınızdan emin olmalı ve gerekirse bağımsız finansal tavsiye almalısınız.
OKEx,
9 Nisan 2021