Okereke ısrarı devam ediyor

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, David Okereke ısrarı sürüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Okereke ısrarı devam ediyor
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22 Temmuz 2023 11:01
Beşiktaş'ta gündem David Okereke transferi. Hücum hattının ön tarafına Cenk Tosun'un da yerini alabilecek hareketli bir golcü arayan Beşiktaş, Okereke için ısrarını sürdürüyor.

Santrfor dışında sağ ve sol kanatta da oynayabilen Cremonese'li forvet oyuncusu, Beşiktaş'ın ilgi odağı.

GÖRÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

25 yaşındaki Nijeryalı santrfor David Okereke, Beşiktaş ile anlaşabilmek için, kulübünün yetkilileriyle görüşmeler yapmaya devam ediyor. Hücum hattına takviye yapmayı isteyen Beşiktaş'ın bu transferi kısa süre içerisinde bitirmesi bekleniyor.

38 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Cremonese formasıyla 38 resmi maça çıkan David Okereke bu karşılaşmalarda 9 gol, 1 asistlik katkı sağladı. 

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