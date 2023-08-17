Okereke Beşiktaş için gemileri yaktı!

Beşiktaş transfer haberleri: Cremonese forması giyen ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan David Okereke, transfer için gemileri yaktı. Nijeryalı futbolcu, herhangi bir sorunu olmaması rağmen İtalyan ekibinde antrenmanlara katılmıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Okereke Beşiktaş için gemileri yaktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ağustos 2023 17:33
Beşiktaş Transfer Haberleri: Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan David Okereke transfer için gemileri yaktı.

İDMANLARA ÇIKMIYOR!

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Okereke'nin transfer olmak isteği nedeniyle herhangi bir sıkıntısı olmamasına rağmen Cremonese ile antrenmanlara çıkmadığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNE RET!

Beşiktaş'ın 25 yaşındaki futbolcu için teklif yaptığı ancak bu teklifin Cremonese tarafından yetersiz bulunduğu ve reddedildiği aktarıldı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Bu gelişmenin ardından Okereke ile İtalyan kulübü arasında ilk çatışmanın başladığı kaydedildi. 25 yaşındaki futbolcunun, bu nedenle son dönemde herhangi bir sakatlığı ya da izni olmamasına rağmen idmanlara çıkmadığı ifade edildi.

Cremonese'nin geçen yaz Club Brugge'den kadrosuna kattığı Okereke'nin İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Nijeryalı futbolcu, Cremonese'de çıktığı 38 maçta 9 kez gol sevinci yaşadı.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery