Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan David Okereke transfer için gemileri yaktı.La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Okereke'nin transfer olmak isteği nedeniyle herhangi bir sıkıntısı olmamasına rağmen Cremonese ile antrenmanlara çıkmadığı belirtildi.Beşiktaş'ın 25 yaşındaki futbolcu için teklif yaptığı ancak bu teklifin Cremonese tarafından yetersiz bulunduğu ve reddedildiği aktarıldı.Bu gelişmenin ardından Okereke ile İtalyan kulübü arasında ilk çatışmanın başladığı kaydedildi. 25 yaşındaki futbolcunun, bu nedenle son dönemde herhangi bir sakatlığı ya da izni olmamasına rağmen idmanlara çıkmadığı ifade edildi.Cremonese'nin geçen yaz Club Brugge'den kadrosuna kattığı Okereke'nin İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.Nijeryalı futbolcu, Cremonese'de çıktığı 38 maçta 9 kez gol sevinci yaşadı.