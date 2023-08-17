Beşiktaş Transfer Haberleri: Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan David Okereke transfer için gemileri yaktı.
İDMANLARA ÇIKMIYOR!
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Okereke'nin transfer olmak isteği nedeniyle herhangi bir sıkıntısı olmamasına rağmen Cremonese ile antrenmanlara çıkmadığı belirtildi.
BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNE RET!
Beşiktaş'ın 25 yaşındaki futbolcu için teklif yaptığı ancak bu teklifin Cremonese tarafından yetersiz bulunduğu ve reddedildiği aktarıldı.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Bu gelişmenin ardından Okereke ile İtalyan kulübü arasında ilk çatışmanın başladığı kaydedildi. 25 yaşındaki futbolcunun, bu nedenle son dönemde herhangi bir sakatlığı ya da izni olmamasına rağmen idmanlara çıkmadığı ifade edildi.
Cremonese'nin geçen yaz Club Brugge'den kadrosuna kattığı Okereke'nin İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Nijeryalı futbolcu, Cremonese'de çıktığı 38 maçta 9 kez gol sevinci yaşadı.
İDMANLARA ÇIKMIYOR!
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Okereke'nin transfer olmak isteği nedeniyle herhangi bir sıkıntısı olmamasına rağmen Cremonese ile antrenmanlara çıkmadığı belirtildi.
BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNE RET!
Beşiktaş'ın 25 yaşındaki futbolcu için teklif yaptığı ancak bu teklifin Cremonese tarafından yetersiz bulunduğu ve reddedildiği aktarıldı.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Bu gelişmenin ardından Okereke ile İtalyan kulübü arasında ilk çatışmanın başladığı kaydedildi. 25 yaşındaki futbolcunun, bu nedenle son dönemde herhangi bir sakatlığı ya da izni olmamasına rağmen idmanlara çıkmadığı ifade edildi.
Cremonese'nin geçen yaz Club Brugge'den kadrosuna kattığı Okereke'nin İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Nijeryalı futbolcu, Cremonese'de çıktığı 38 maçta 9 kez gol sevinci yaşadı.