Okçulukta tüm hazırlıklar Paris 2024'e göre yapılıyor

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Tokyo 2020 sonrası beklentilerin arttığını, tüm çalışmaları daha başarılı bir olimpiyat geçirmek için yaptıklarını söyledi.



Topaloğlu, AA muhabirine, 2024 Paris Olimpiyatları'na yönelik hazırlık süreci ve Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'na ilişkin açıklamalarda bulundu.



Klasik yay kategorisindeki sporcuların Paris 2024 hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürdüğünü belirten Topaloğlu, "Artık Paris Olimpiyatları için son düzlükteyiz. Hem sporcularımız hem de federasyon olarak bizler Paris için çalışıyoruz. Özellikle güney bölgelerimizde havanın çok müsait olması açık hava çalışmalarını sürdürmemizi sağlayabiliyor. Tüm çalışmalar Paris 2024 için." değerlendirmesini yaptı.



Abdullah Topaloğlu, olimpiyat kota sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:



"Almanya'da düzenlenen 2023 Dünya Şampiyonası'nda erkeklerde takım halinde kota almıştık. Kadınlar kategorisinde de takım halinde kota hedefliyoruz. Bu olmadığı takdirde bir ferdi kota da bizim için önemli. Çünkü 'mix takım' madalyasına talibiz. Dolayısıyla bir kadın sporcumuzun da kota alması bizim için yeterli olacak ama amacımız kadınlarda da takım halinde olimpiyatlara gitmek. Almanya'da mayıs ayında yapılacak Avrupa elemelerinde olmazsa haziranda Antalya'da düzenlenecek son kota yarışmasında yine kadın takımımızın olimpiyat vizesi alması için mücadele edeceğiz."



Mete Gazoz'un Tokyo Olimpiyatları'nda Türk okçuluğu adına tarihi bir şampiyonluk yaşadığına dikkati çeken Topaloğlu, "Sorumluluğumuzun ve beklentilerin farkındayız. Sporcularımızı da bu yönde kanalize etmeye çalışıyoruz. Onlar da sorumluluklarının farkında. Geçtiğimiz olimpiyattan daha başarılı bir olimpiyat geçireceğimizi umuyorum. Madalya sayısıyla ilgili bir şey söylemek için erken ama sporcularımız gayet başarılı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. 'Hem mix, hem erkek takım hem de bireyselde madalya veya madalyalar gelecektir' şeklinde beklentimiz var." diye konuştu.



Kamplarda sporcular için her detayın düşünüldüğünün altını çizen Topaloğlu, şunları kaydetti:



"Olimpiyat kamplarımızda Paris 2024 için psikoloğumuz, beslenme uzmanımız, fizyoterapistimiz ve diğer destek personellerimizle birlikte toplu bir şekilde çalışma yapılıyor. Sabah 06.30'dan gece 22.00'ye kadar süren çeşitli kategorilerde çalışmalarımız var. Hem ok atışı hem de diğer fizik-kondisyon çalışmaları devam ediyor. Olimpik kamplarımız birer hafta arayla devam ediyor. Bu arada Dünya Kupası yarışmalarımız var. Takımlarımız bu yarışmalara katılacak ve olimpiyat öncesi diğer ülkelerle yarışma imkanı bulacak. Türkiye'de geçtiğimiz günlerde çok uluslu kamp gerçekleştirdik. Kampa 6 ülke katıldı, bunlar olimpiyatlarda madalya şansı olan ülkelerdi. Karşılıklı birbirimizi denedik, birbirimizin çalışmalarını takip ettik. Onlar da dikkatle Türkiye'yi izliyor. Türkiye nasıl çalışıyor, nasıl bir programla hazırlanıyor? Tabii ki sporcularımızın kendi kamplarında daha farklı çalışma şekilleri de uygulanıyor."



- Makaralı yay sporcuları, Avrupa Salon Şampiyonası'na katılacak



Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, 19-24 Şubat tarihlerinde Hırvatistan'ın Varazdin kentinde yapılacak Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'na ilişkin "Şampiyonaya 7 makaralı yay sporcusuyla gideceğiz. Genç sporcularımızla katılacağız. Bu yarışmada da madalyalar kazanacağımızı düşünüyoruz." dedi.



Topaloğlu, 19 yaşındaki Hazal Burun'un makaralı yay kategorisinde 598 puanla gençler ve büyükler dünya rekoru kırdığını hatırlatarak, "Avrupa'nın en önemli sporcuları arasında. Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından da bu rekor tescil edildi. Hazal'dan burada da altın madalya bekliyoruz. Diğer sporcularımız da salon şampiyonalarında çok başarılı. Bu arkadaşlarımızdan da hem takım hem de bireyselde madalyalar bekliyoruz. Şampiyonanın Türkiye adına başarılı geçeğine düşünüyoruz." şeklinde konuştu.



