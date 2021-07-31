Okçulukta tarihi başarı Tokyo 2020'de geldi!

Milli sporcu Mete Gazoz altın madalya alarak Türkiye'ye okçuluk branşında ilk olimpiyat madalyasını getirdi

Okçulukta tarihi başarı Tokyo 2020'de geldi!
Milli okçu Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel kategorisinde altın madalya alarak Türk okçuluğunun olimpiyatlardaki ilk madalyasını getiren sporcu oldu.

Yarı finalde de Japon Takaharu Furukawa'yı mağlup ederek finalist olan Mete Gazoz, finalde de İtalyan Mauro Nespoli'yi geçerek altın madalyaya uzandı.

Bu sonuç, Türk okçuluğunun olimpiyatlarda aldığı ilk madalya olarak tarihe geçti.

Olimpiyatta madalya getiren 7. branş okçuluk

Okçuluk, Türkiye'ye olimpiyatlarda madalya getiren 7. branş oldu.

Türkiye, olimpiyatlarda kazandığı toplam 93 madalyanın tamamını atletizm, boks, güreş, halter, judo ve tekvando branşlarında geldi. Okçulukta alınan başarıyla toplam madalya sayısı 94'e, madalya getiren branş sayısı da 7'ye yükseldi.

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