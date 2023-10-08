Okçulukta Milli Takım seçmeleri sona erdi

Okçulukta 2024 Milli Takım Seçme Yarışması Antalya'da sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Okçulukta Milli Takım seçmeleri sona erdi
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08 Ekim 2023 18:11
Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2023 yılı faaliyet programında yer alan 2024 Milli Takım Seçme Yarışması, Antalya'da sona erdi.

100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde klasik yay erkekler, makaralı yay kadınlar ve makaralı yay erkekler kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmaya 37 sporcu katıldı.

İki gün süren organizasyonda, makaralı yay erkeklerde 8, kadınlarda 8 olmak üzere 16 sporcu, klasik yay erkeklerde ise 3 sporcu Milli Takım Aday kadrosuna seçildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda takım halinde dünya ikincisi olarak klasik yay erkeklerde Türkiye'ye 2024 Paris Olimpiyatları takım kotası kazandıran Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış, milli takım aday sporcu belirleme yarışmalarından muaf tutulmuştu.

Bu üç sporcu, direkt 2024 milli takım aday sporcu kadrosunda ve Paris 2024 hazırlık programı sporcu havuzunda yer alacak.

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