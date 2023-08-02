Okçulukta, Klasik Yay Erkek Milli Takımı, yarı finale çıktı

Almanya'da devam eden Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Klasik Yay Erkek Milli Takımı, yarı finale çıktı.



Başkent Berlin'de yapılan şampiyonada Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan milli takım, ilk turu bay geçti.



2024 Paris Olimpiyatları'na kota veren organizasyonda, son 16 turunda İspanya, çeyrek finalde Hollanda'yı yenen milliler, 4 Ağustos Cuma günü yarı finalde Japonya ile karşılaşacak.



Fatma Maraşlı, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Ezgi Başaran'ın yer aldığı Klasik Yay Kadın Milli Takımı ise ilk turda Japonya'ya yenildi.



İlk turda Vietnam'ı yenen Mete Gazoz ve Fatma Maraşlı'nın yer aldığı Klasik Yay Karışık Milli Takımı da son 16 turunda Meksika'ya mağlup oldu.



