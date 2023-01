Okçulukta hedef Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, 13-18 Şubat tarihlerinde Samsun'da düzenlenecek Okçuluk Salon Avrupa Şampiyonası'nda milli takım olarak birinciliği hedeflediklerini söyledi.



Topaloğlu, AA muhabirine, 2023 yılının ilk uluslararası turnuvasının, Samsun'da şubat ayında yapılacak Okçuluk Salon Avrupa Şampiyonası olduğunu belirtti.



Şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanacaklarını dile getiren Topaoğlu, "Salon Avrupa Şampiyonası'na 28 ülkeden yaklaşık 300 sporcu katılacak. Bu şampiyona için milli takım seçmelerimiz yine Samsun'da gerçekleşecek. Hedefimiz, her zaman olduğu gibi Okçuluk Salon Avrupa Şampiyonası'nda da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve yarışmaları takım olarak birinci bitirmek." dedi.



Samsun'daki okçuluk salonunun Avrupa standartlarında olduğunu vurgulayan Topaloğlu, şöyle devam etti:



"Hatta Avrupa'da olmayan bir salona sahibiz. Samsun'da 10 günde federasyon olarak birkaç turnuva yapacağız. 6-13 Şubat tarihlerinde milli takımımızın kampı olacak. Sonrasında 13-18 Şubat tarihlerinde Avrupa Şampiyonası gerçekleşecek. Tüm Samsunluları Avrupa Şampiyonası'nda tribünlere milli takımımızı desteklemeye davet ediyorum. Samsun'da okçuluğun çok ciddi boyutlara ulaştığını da görüyoruz."



- "Sporcu sayımız her geçen gün artıyor"



Topaloğlu, Türk okçuluğunun altyapısının gelişmesine büyük önem verdiklerine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türk okçuluğunun gelişmesinde ve sporcu sayısının artmasında Mete Gazoz'un olimpiyat altın madalyasının çok büyük önemi var ama temel nedenimiz, 2013 yılında başlattığımız projedir. Mete Gazoz da zaten o projenin içinden çıkmış bir sporcumuzdur. O projede gençlere, yani altyapıya verdiğimiz değer, bugün okçuluğu bu duruma getirmiştir. İlgiden çok memnunuz ve mutluyuz. Sporcu sayımız ve kulüp sayımız her geçen gün artıyor. Bunlar memnuniyet vericidir. Tabii burada federasyonumuzun gençlere yönelik çalışmaları, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın federasyonumuza verdiği destek çok önemli etkenler. Bakanımıza da şükranlarımızı sunuyoruz. Onların bu büyük desteğine cevap vermeye çalışıyoruz. Türk okçuluğunu tüm dünyada en iyi şekilde temsil etmenin çalışmaları içerisindeyiz."



- 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın son kota yarışması Türkiye'de



Türkiye'nin okçuluktaki başarılarının devam edeceğinin altını çizen Topaloğlu, şunları kaydetti:



"Türkiye, okçuluk olarak dünya markası çoktan oldu. Bunun en güzel örneği, Mete Gazoz'un olimpiyat şampiyonluğu ve ondan önce Türkiye'de düzenlediğimiz uluslararası yarışmalardır. Türkiye, dünyada okçuluk anlamında saygın ülkelerin başında, hatta en başında gelir. Son olarak Antalya'da Dünya Okçuluk Federasyonunun yönetim kurulu toplantıları yapıldı. Bu toplantılar sonucunda 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın son kota yarışmasının Antalya'da yapılmasına karar verildi. Bu, bizim açımızdan çok ciddi başarıdır. Çünkü o yarışmaya tüm ülkeler talipti, herkes yarışmayı organize etmek için sıraya girmişti ama bizler yaptığımız kulis çalışmasıyla yarışmayı Türkiye'ye, Antalya'ya almayı başardık. Bu da Türk okçuluğunun dünyadaki yerini ve saygınlığını gösteren en iyi başarıdır."





