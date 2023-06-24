Okçulukta Hazal Burun çeyrek finale kaldı

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda okçuluk branşında milli sporcu Hazal Burun, makaralı yayda çeyrek finale çıktı.
Krakow'daki Plaszowianka Okçuluk Parkı'nda düzenlenen müsabakalarda Hazal Burun, Ukraynalı Olha Khomutovska'yla karşılaştı.
Rakibini 147-143 yenen Hazal, çeyrek finale kaldı. Hazal Burun'un Finlandiya'dan Sati Nisula'yla yapacağı çeyrek final müsabakası, 28 Haziran Çarşamba günü oynanacak.
Krakow'daki Plaszowianka Okçuluk Parkı'nda düzenlenen müsabakalarda Hazal Burun, Ukraynalı Olha Khomutovska'yla karşılaştı.
Rakibini 147-143 yenen Hazal, çeyrek finale kaldı. Hazal Burun'un Finlandiya'dan Sati Nisula'yla yapacağı çeyrek final müsabakası, 28 Haziran Çarşamba günü oynanacak.
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