Okçulukta Hazal Burun çeyrek finale kaldı

Okçulukta kadınlar makaralı yayda Hazal Burun, çeyrek finale yükseldi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Okçulukta Hazal Burun çeyrek finale kaldı
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24 Haziran 2023 20:53
Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda okçuluk branşında milli sporcu Hazal Burun, makaralı yayda çeyrek finale çıktı.

Krakow'daki Plaszowianka Okçuluk Parkı'nda düzenlenen müsabakalarda Hazal Burun, Ukraynalı Olha Khomutovska'yla karşılaştı.

Rakibini 147-143 yenen Hazal, çeyrek finale kaldı. Hazal Burun'un Finlandiya'dan Sati Nisula'yla yapacağı çeyrek final müsabakası, 28 Haziran Çarşamba günü oynanacak.

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