Okçulukta Dünya Kupası'nın 3. ayağı sürüyor

Okçulukta Dünya Kupası'nın 3. ayağı Antalya'da devam ediyor. Türkiye makaralı yay erkek takımı ikinci oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Okçulukta Dünya Kupası'nın 3. ayağı sürüyor
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22 Haziran 2024 17:07
Antalya'da düzenlenen 2024 Okçuluk Dünya Kupası'nın 3. ayak mücadeleleri devam ediyor.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun ev sahipliğinde Konyaaltı Beach Park'ta gerçekleştirilen organizasyona, 62 ülkeden 385 sporcu katılıyor.

Kupanın beşinci gününde, makaralı yay kategorisinde erkekler ve kadınlarda hem bireysel hem de takım finalleri yapıldı.

Makaralı yay erkeklerde, Mike Schloesser (Hollanda) altın, Priyansh (Hindistan) gümüş, Mathias Fullerton (Danimarka) bronz madalya kazandı.

Kadınlarda ise Elisa Roner (İtalya) altın, Meeri-Marita Paas (Estonya) gümüş, Ella Gibson (Büyük Britanya) bronz madalya elde etti.

Makaralı yay erkekler takımda, İtalya birinci, Türkiye ikinci, Fransa üçüncü, kadınlar takımda ise Hindistan birinci, Estonya ikinci, Büyük Britanya üçüncü oldu.

Makaralı yay karışık takımda da Kazakistan altın, Büyük Britanya gümüş, İtalya bronz madalya aldı.

Organizasyon, yarın yapılacak klasik yay finalleriyle sona erecek.

 
 
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