Okçulukta Dünya Kupası heyecanı Antalya'da yaşanacak

Okçulukta 2022 Dünya Kupası'nın 1. ayak müsabakaları 19 Nisan Salı günü Antalya'da başlayacak.



Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre 47 ülkeden 340 sporcunun yarışacağı organizasyon 24 Nisan Pazar günü tamamlanacak.



Şampiyonada Türkiye'yi erkekler ve kadınlarda klasik yayda 6'şar, makaralı yayda ise 4'er milli sporcu temsil edecek.



Dünya Kupası'nın ilk ayağına katılacak milli sporcular şöyle:



Klasik yay



Erkekler: Samet Ak, Berkay Akkoyun, Musa Arzuman, Mete Gazoz, Efe Gürkan Maraş, Muhammed Yıldırmış



Kadınlar: Yasemin Ecem Anagöz, Ezgi Başaran, Gülnaz Büşranur Coşkun, Defne Derebaşı, Aslı Er, Zeynep Köşe



Makaralı yay



Erkekler: Batuhan Akçaoğlu, Demir Elmaağaçlı, Emircan Haney, Yakup Yıldız



Kadınlar: Yeşim Bostan, Songül Lök, Emine Rabia Oğuz, Ayşe Bera Süzer



Sezonun ilk açık hava yarışması



Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun ilk açık hava yarışmasının Antalya'da düzenleneceğine işaret etti.



Antalya'nın okçuluğun merkezi olduğunu vurgulayan Topaloğlu, "Dünya Kupası'nda müsabakalar finallere kadar 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde yapılacak. Finaller ise Konyaaltı Plajı Beach Park'ta gerçekleştirilecek. Sporcularımıza güveniyoruz. Ev sahipliği yapacağımız organizasyondan madalyalarla ayrılmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.





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