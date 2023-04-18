Okçulukta Dünya Kupası 1. ayak mücadelesi başladı

Antalya'da düzenlenen 2023 Hyundai Okçuluk Dünya Kupası 1. ayak organizasyonu, antrenman ve sıralama atışlarıyla start aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Okçulukta Dünya Kupası 1. ayak mücadelesi başladı
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18 Nisan 2023 15:35
Antalya'da düzenlenen 2023 Hyundai Okçuluk Dünya Kupası 1. ayak organizasyonu, antrenman ve sıralama atışlarıyla başladı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona, 53 ülkeden 391 sporcu katılıyor.

Organizasyonun ilk gününde antrenman ve sıralama atışları yapıldı.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, Dünya Kupası 2023 yılı açık hava sezonunun ilk yarışmasını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Antalya'nın bu mevsimde uluslararası yarışma yapılabilecek dünyadaki en iyi kentlerden olduğunu ifade eden Ergin, "Amacımız, dünya kupası finallerinde sporcularımızın yarışabileceği düzeyde sonuçlar elde etmek. Sporcularımızın performansı umut verici. Asıl hedefimiz temmuz ayı sonunda gerçekleşecek olan açık hava dünya şampiyonası olacak." diye konuştu.

Ergin, 22 ve 23 Nisan'da yapılacak final yarışmalarında elde edecekleri derecelerle hem Ramazan Bayramı'nı hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak istediklerini kaydetti.

Dünya Kupası'nın ilk ayağına katılacak milli sporcular şunlar:

- Klasik yay

Erkekler: Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış, Berkay Akkoyun, Ulaş Berkim Tümer

Kadınlar: Ezgi Başaran, Zeynep Köse, Fatma Maraşlı, Elif Berra Gökkır

- Makaralı yay

Erkekler: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Yakup Yıldız

Kadınlar: Hazal Burun, İpek Tomruk, Irmak Yüksel

Organizasyon, 23 Nisan'da sona erecek.

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